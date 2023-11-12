Грибной суп как в ресторане: что добавить, чтобы блюдо было невероятным

Есть один секретный ингредиент, делающий вкус глубже

Грибной суп – это блюдо, которое позволяет лучше раскрыть аромат продукта. Мы рассказывали, как приготовить закарпатскую грибную уху.

Больше всего для нее ценятся лисички. Эти грибы значительно реже встречаются на столе, чем привычные шампиньоны. На ProstoWay рассказали, как приготовить с ними грибной суп особенно вкусно.

Ингредиенты:

грибы лисички — 450 г;

сливочное масло – 3 ст.л.;

лук – 1 шт.;

мука — 2 ст.л.;

овощной бульон – 800 мл;

сливки 30% — 120 г.

Способ приготовления:

Лук измельчаем и обжариваем на масле. Грибы подготовим и отправляем в лук. Если лисички больше по размеру, их можно разрезать на несколько частей. Обжариваем все вместе в течение 7 минут. Тогда всыпаем муку и тщательно перемешиваем. За две минуты до зажарки вливаем бульон. Провариваем все вместе в течение 20 минут. Вводим сливки. Доводим блюдо по вкусу солью, перцем. Можно добавить немного зелени – она оттенит вкус. Через минуту огонь можно выключать.

Оставляем суп настояться под крышкой в течение 15-20 минут. Вкушаем с хлебом, но можно приготовить к нему простые пончики с чесноком.