Никто не догадается из чего эти кексы: ароматная выпечка с тыквой

Из указанного количества ингредиентов получается около 20 штук

Из тыквы можно приготовить множество различных блюд. Традиционная молочная каша, крем-суп или салат — просто рай для любителей этого овоща.

А для тех, кто тыкву не любит, предлагаем приготовить тыквенные кексы. Привкус тыквы в выпечке не ощущается, однако это отличный способ использовать этот бюджетный овощ в сезон. Рецептом вкусности с нами поделились на портале "say7".

Как приготовить тыквенные кексы

Ингредиенты:

300 г тыквы (почищенной)

150 г сливочного масла

150 г сахара

3 яйца

1 лимон

2 ч. л. разрыхлителя

200–250 г муки

по желанию:

помадка или глазурь

шоколад

тыквенные семечки

Способ приготовления:

Тыкву натереть на средней терке. Если сока получится много, его надо слить. С лимона снять цедру, выжать сок (всего необходимо около 50 мл). Масло растереть с сахаром, добавить яйца, перемешать. Добавить лимонный сок и цедру, перемешать. Добавить тыкву, перемешать. Добавить разрыхлитель и муку, замесить не очень густое тесто. Тесто выложить в формочки, оставляя до верха около 1 см. Выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 30 минут. По желанию, готовые кексы можно украсить глазурью или растопленным шоколадом. Посыпать тыквенными семечками.

А если вы любите тыкву, рекомендуем также приготовить паштет из этого овоща по рецепту "Телеграфа". Он отлично подойдет к столу в качестве закуски или полноценного блюда.