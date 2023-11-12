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Никто не догадается из чего эти кексы: ароматная выпечка с тыквой

Автор
Мария Швец Мария Швец
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Автор
Мягкие, нежные, ароматные кексы
Мягкие, нежные, ароматные кексы. Фото say7.info

Из указанного количества ингредиентов получается около 20 штук

Из тыквы можно приготовить множество различных блюд. Традиционная молочная каша, крем-суп или салат — просто рай для любителей этого овоща.

А для тех, кто тыкву не любит, предлагаем приготовить тыквенные кексы. Привкус тыквы в выпечке не ощущается, однако это отличный способ использовать этот бюджетный овощ в сезон. Рецептом вкусности с нами поделились на портале "say7".

Как приготовить тыквенные кексы

Ингредиенты:

  • 300 г тыквы (почищенной)
  • 150 г сливочного масла
  • 150 г сахара
  • 3 яйца
  • 1 лимон
  • 2 ч. л. разрыхлителя
  • 200–250 г муки

по желанию:

  • помадка или глазурь
  • шоколад
  • тыквенные семечки

Способ приготовления:

  1. Тыкву натереть на средней терке. Если сока получится много, его надо слить.
  2. С лимона снять цедру, выжать сок (всего необходимо около 50 мл).
  3. Масло растереть с сахаром, добавить яйца, перемешать.
  4. Добавить лимонный сок и цедру, перемешать.
  5. Добавить тыкву, перемешать.
  6. Добавить разрыхлитель и муку, замесить не очень густое тесто.
  7. Тесто выложить в формочки, оставляя до верха около 1 см.
  8. Выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 30 минут.
  9. По желанию, готовые кексы можно украсить глазурью или растопленным шоколадом. Посыпать тыквенными семечками.

А если вы любите тыкву, рекомендуем также приготовить паштет из этого овоща по рецепту "Телеграфа". Он отлично подойдет к столу в качестве закуски или полноценного блюда.

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#Кексы #Готовим дома #тыква