Никто не догадается из чего эти кексы: ароматная выпечка с тыквой
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Из указанного количества ингредиентов получается около 20 штук
Из тыквы можно приготовить множество различных блюд. Традиционная молочная каша, крем-суп или салат — просто рай для любителей этого овоща.
А для тех, кто тыкву не любит, предлагаем приготовить тыквенные кексы. Привкус тыквы в выпечке не ощущается, однако это отличный способ использовать этот бюджетный овощ в сезон. Рецептом вкусности с нами поделились на портале "say7".
Как приготовить тыквенные кексы
Ингредиенты:
- 300 г тыквы (почищенной)
- 150 г сливочного масла
- 150 г сахара
- 3 яйца
- 1 лимон
- 2 ч. л. разрыхлителя
- 200–250 г муки
по желанию:
- помадка или глазурь
- шоколад
- тыквенные семечки
Способ приготовления:
- Тыкву натереть на средней терке. Если сока получится много, его надо слить.
- С лимона снять цедру, выжать сок (всего необходимо около 50 мл).
- Масло растереть с сахаром, добавить яйца, перемешать.
- Добавить лимонный сок и цедру, перемешать.
- Добавить тыкву, перемешать.
- Добавить разрыхлитель и муку, замесить не очень густое тесто.
- Тесто выложить в формочки, оставляя до верха около 1 см.
- Выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 30 минут.
- По желанию, готовые кексы можно украсить глазурью или растопленным шоколадом. Посыпать тыквенными семечками.
А если вы любите тыкву, рекомендуем также приготовить паштет из этого овоща по рецепту "Телеграфа". Он отлично подойдет к столу в качестве закуски или полноценного блюда.