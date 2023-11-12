Когда гости на пороге: отличный бюджетный пирог, который можно испечь без усилий
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Элементарные домашние сладости
Мы делились рецептом вкуснейших рогаликов с начинкой. Теперь рассказываем, как можно быстро и просто приготовить банановый пирог.
По вкусу он напоминает бананы в шоколаде. На приготовление уйдет всего 20 минут плюс выпекание. Как его приготовить, рассказали на портале "Простые рецепты".
Ингредиенты:
- Яйца – 3 шт
- Сливочное масло – 60 г
- Подсолнечное масло – 70 мл
- Молоко – 200 мл
- Сахар – 150 г
- Ванилин
- Какао – 3 ст. л.
- Мука – 250 г
- Кипяток – 50 мл
- Сода – 1 ч. л.
- Бананы – 4 шт
Способ приготовления:
- Для теста в чашу разбиваем яйца. Добавляем растительное масло, сливочное масло, молоко, сахар и ванилин. Все перемешиваем венчиком.
- Муку смешиваем с какао. Просеиваем их в общую массу, легко перемешиваем силиконовой лопаткой.
- В кипяток добавляем соду и вливаем в тесто. Снова все тщательно перемешиваем.
- Бока и дно формы застилаем пергаментом. Бананы чистим, делим на три части. Расставляем его в форму и вливаем тесто.
- Выпекаем при 180-190° С примерно 45-55 минут. Сверху пирог можно при желании присыпать сахарной пудрой.
Пирог получается очень вкусным и ароматным. Его сразу можно подавать в вкусный чай или ароматный кофе.