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Когда гости на пороге: отличный бюджетный пирог, который можно испечь без усилий

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Очень простая банановая выпечка
Очень простая банановая выпечка. Фото gazdynja.com

Элементарные домашние сладости

Мы делились рецептом вкуснейших рогаликов с начинкой. Теперь рассказываем, как можно быстро и просто приготовить банановый пирог.

По вкусу он напоминает бананы в шоколаде. На приготовление уйдет всего 20 минут плюс выпекание. Как его приготовить, рассказали на портале "Простые рецепты".

Ингредиенты:

  • Яйца – 3 шт
  • Сливочное масло – 60 г
  • Подсолнечное масло – 70 мл
  • Молоко – 200 мл
  • Сахар – 150 г
  • Ванилин
  • Какао – 3 ст. л.
  • Мука – 250 г
  • Кипяток – 50 мл
  • Сода – 1 ч. л.
  • Бананы – 4 шт

Способ приготовления:

  1. Для теста в чашу разбиваем яйца. Добавляем растительное масло, сливочное масло, молоко, сахар и ванилин. Все перемешиваем венчиком.
  2. Муку смешиваем с какао. Просеиваем их в общую массу, легко перемешиваем силиконовой лопаткой.
  3. В кипяток добавляем соду и вливаем в тесто. Снова все тщательно перемешиваем.
  4. Бока и дно формы застилаем пергаментом. Бананы чистим, делим на три части. Расставляем его в форму и вливаем тесто.
  5. Выпекаем при 180-190° С примерно 45-55 минут. Сверху пирог можно при желании присыпать сахарной пудрой.

Пирог получается очень вкусным и ароматным. Его сразу можно подавать в вкусный чай или ароматный кофе.

Теги:
#Рецепт #Пирог #Банан #Выпечка