Когда гости на пороге: отличный бюджетный пирог, который можно испечь без усилий

Элементарные домашние сладости

Мы делились рецептом вкуснейших рогаликов с начинкой. Теперь рассказываем, как можно быстро и просто приготовить банановый пирог.

По вкусу он напоминает бананы в шоколаде. На приготовление уйдет всего 20 минут плюс выпекание. Как его приготовить, рассказали на портале "Простые рецепты".

Ингредиенты:

Яйца – 3 шт

Сливочное масло – 60 г

Подсолнечное масло – 70 мл

Молоко – 200 мл

Сахар – 150 г

Ванилин

Какао – 3 ст. л.

Мука – 250 г

Кипяток – 50 мл

Сода – 1 ч. л.

Бананы – 4 шт

Способ приготовления:

Для теста в чашу разбиваем яйца. Добавляем растительное масло, сливочное масло, молоко, сахар и ванилин. Все перемешиваем венчиком. Муку смешиваем с какао. Просеиваем их в общую массу, легко перемешиваем силиконовой лопаткой. В кипяток добавляем соду и вливаем в тесто. Снова все тщательно перемешиваем. Бока и дно формы застилаем пергаментом. Бананы чистим, делим на три части. Расставляем его в форму и вливаем тесто. Выпекаем при 180-190° С примерно 45-55 минут. Сверху пирог можно при желании присыпать сахарной пудрой.

Пирог получается очень вкусным и ароматным. Его сразу можно подавать в вкусный чай или ароматный кофе.