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Необычный салат на стол из ничего: вкуснейшая закуска из сырков и моркови

Автор
Мария Швец Мария Швец
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Сочетание продуктов произведет фурор на гостей
Сочетание продуктов произведет фурор на гостей. Фото ukr3story.com

Свежие овощи и фрукты придают блюду лёгкость и сочность, а яйца и сыр делают его более сытным

Если не хочется заморачиваться с более сложными салатами, похожими на оливье, можно на ужин приготовить более легкий вариант этой закуски. Салат с яблоком, морковью и сырками получается очень нежным и воздушным.

Такое блюдо можно подавать как самостоятельное блюдо на ужин и приготовить к праздничному столу. А рецептом с нами поделились на портале "Ukr Story".

Как приготовить салат с яблоком, морковью и сырками

Ингредиенты:

  • морковь — 1 шт.;
  • яйца — 3 шт.;
  • яблоко — 1 шт.;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • плавленые сырки — 2 шт.;
  • сыр твёрдый — 70 г;
  • майонез

Способ приготовления:

  1. Морковь помыть, почистить, натереть на средней терке.
  2. Чеснок выдавить через пресс, добавить к моркови, добавить 2 ложки майонеза, перемешать и разделить на две порции.
  3. Сыр и сырки отдельно натереть на средней терке.
  4. Вареные яйца разделить на желтки и белки, натереть.
  5. Яблоко почистить, натереть на средней терке.
  6. На дно тарелки, смазанной растительным маслом выложить половину порции плавленых сырков, смазать майонезом.
  7. Выложить половину моркови с чесноком, далее белки, сделать майонезную сеточку.
  8. Выложить яблоко и сверху морковь.
  9. Далее выложить вторую половину плавленого сыра, сделать майонезную сеточку.
  10. Сверху выложить натертый на среднюю терку твердый сыр, майонезная сеточка.
  11. Сверху посыпать натертым желтком.

А если вы любите вкусные салаты, рекомендуем также приготовить салат с копченой куриной грудкой. Для него не нужно ничего варить, поэтому приготовление займет считанные минуты.

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#Салат #Закуска #Готовим дома