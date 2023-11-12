Необычный салат на стол из ничего: вкуснейшая закуска из сырков и моркови
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Свежие овощи и фрукты придают блюду лёгкость и сочность, а яйца и сыр делают его более сытным
Если не хочется заморачиваться с более сложными салатами, похожими на оливье, можно на ужин приготовить более легкий вариант этой закуски. Салат с яблоком, морковью и сырками получается очень нежным и воздушным.
Такое блюдо можно подавать как самостоятельное блюдо на ужин и приготовить к праздничному столу. А рецептом с нами поделились на портале "Ukr Story".
Как приготовить салат с яблоком, морковью и сырками
Ингредиенты:
- морковь — 1 шт.;
- яйца — 3 шт.;
- яблоко — 1 шт.;
- чеснок — 3 зубчика;
- плавленые сырки — 2 шт.;
- сыр твёрдый — 70 г;
- майонез
Способ приготовления:
- Морковь помыть, почистить, натереть на средней терке.
- Чеснок выдавить через пресс, добавить к моркови, добавить 2 ложки майонеза, перемешать и разделить на две порции.
- Сыр и сырки отдельно натереть на средней терке.
- Вареные яйца разделить на желтки и белки, натереть.
- Яблоко почистить, натереть на средней терке.
- На дно тарелки, смазанной растительным маслом выложить половину порции плавленых сырков, смазать майонезом.
- Выложить половину моркови с чесноком, далее белки, сделать майонезную сеточку.
- Выложить яблоко и сверху морковь.
- Далее выложить вторую половину плавленого сыра, сделать майонезную сеточку.
- Сверху выложить натертый на среднюю терку твердый сыр, майонезная сеточка.
- Сверху посыпать натертым желтком.
А если вы любите вкусные салаты, рекомендуем также приготовить салат с копченой куриной грудкой. Для него не нужно ничего варить, поэтому приготовление займет считанные минуты.