Необычный салат на стол из ничего: вкуснейшая закуска из сырков и моркови

Свежие овощи и фрукты придают блюду лёгкость и сочность, а яйца и сыр делают его более сытным

Если не хочется заморачиваться с более сложными салатами, похожими на оливье, можно на ужин приготовить более легкий вариант этой закуски. Салат с яблоком, морковью и сырками получается очень нежным и воздушным.

Такое блюдо можно подавать как самостоятельное блюдо на ужин и приготовить к праздничному столу. А рецептом с нами поделились на портале "Ukr Story".

Как приготовить салат с яблоком, морковью и сырками

Ингредиенты:

морковь — 1 шт.;

яйца — 3 шт.;

яблоко — 1 шт.;

чеснок — 3 зубчика;

плавленые сырки — 2 шт.;

сыр твёрдый — 70 г;

майонез

Способ приготовления:

Морковь помыть, почистить, натереть на средней терке. Чеснок выдавить через пресс, добавить к моркови, добавить 2 ложки майонеза, перемешать и разделить на две порции. Сыр и сырки отдельно натереть на средней терке. Вареные яйца разделить на желтки и белки, натереть. Яблоко почистить, натереть на средней терке. На дно тарелки, смазанной растительным маслом выложить половину порции плавленых сырков, смазать майонезом. Выложить половину моркови с чесноком, далее белки, сделать майонезную сеточку. Выложить яблоко и сверху морковь. Далее выложить вторую половину плавленого сыра, сделать майонезную сеточку. Сверху выложить натертый на среднюю терку твердый сыр, майонезная сеточка. Сверху посыпать натертым желтком.

А если вы любите вкусные салаты, рекомендуем также приготовить салат с копченой куриной грудкой. Для него не нужно ничего варить, поэтому приготовление займет считанные минуты.