Очень вкусный пирог до поста: вам понадобится немного капусты и грибов

Прекрасная соленая выпечка до поста

Мы делились рецептом замечательных гречишных котлеток, которые идеально подходят Рождественскому посту. Теперь рассказываем, как приготовить нереально вкусный пирог без мяса, который может быть как гарниром, так и основным блюдом.

Готовится он очень просто. Можно заменить эту начинку любой другой. Рецептом поделились на портале "Школа Жизни".

Ингредиенты:

свежая капуста — 300 г

морковь – 1 шт.

лук – 1 шт.

шампиньоны — 300 г

соль

кефир — 300 мл

яйца – 2 шт.

пшеничная мука — 1,5 стакана

сода — 1 чайная кровать

сахар — 1 чайная кровать

соль — 1/2 чайной ложки

подсолнечное масло — 50 мл

Способ приготовления:

Начинку лучше приготовить заранее – она должна остыть. На небольшом количестве масла обжариваем накрошенный лук с морковью. Тогда добавляем нашинкованную капусту и тушим под крышкой, периодически помешивая, до полуготовности. Отдельно обжариваем нарезанные шампиньоны. Смешиваем грибы с капустой, солим по вкусу. В миске соединяем яйца с солью и сахаром, перемешиваем все. К яйцам добавляем кефир, растительное масло и пищевую соду. Затем всыпаем муку. Перемешиваем, чтобы получилось однородное тесто без комочков. По консистенции оно должно быть редким, как на оладьи. Форму для выпечки смазываем растительным маслом и присыпаем мукой. Выливаем в форму половину теста и распределяем поверх нее начинку. Заливаем второй половиной теста, равномерно распределяя его по всей поверхности. Сверху посыпаем пирог кунжутом. Выпекаем его в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 35-40 минут.

Пирог получается сытный, нежный, мягкий. Вкусный как горячим, так и холодным. Также мы рассказывали, как особенно вкусно приготовить драники.