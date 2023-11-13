Подруги будут просить рецепт: фаршированные шампиньоны на скорую руку
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Шампиньоны фаршированные курицей и сыром в духовке получаются очень аппетитными
Из грибов можно приготовить множество разнообразных блюд. Их жарят, маринуют в интересных маринадах, добавляют в салаты, а также готовят вкуснейшие закуски.
Одной из таких являются шампиньоны запеченные с курицей и сыром. Готовится такое блюдо на раз-два, и мгновенно исчезает из тарелок, сообщает "1000.menu".
Как приготовить шампиньоны, фаршированные курицей и сыром
Ингредиенты:
- куриное филе – 500 г;
- фета – 60 г;
- шампиньоны большие – 10 шт.;
- сметана – 4 ст. л.;
- мука – 1 ст. л.;
- сыр – 200 г;
- зелень – по вкусу;
- черный перец и соль – по вкусу;
- масло
Способ приготовления:
- Шампиньоны промыть, обсушить, отрезать и вытащить ножки.
- Куриное филе мелко порезать, обжарить на сковороде около 5 минут.
- Добавить порезанные ножки грибов, жарить еще 5 минут.
- Смешать муку со сметаной, добавить в сковородку.
- Посолить, поперчить, тушить еще 8-10 минут, пока смесь не загустеет.
- Фету натереть, смешать с курицей и грибами.
- Добавить мелко нарезанную зелень, перемешать.
- Распределить начинку между подготовленными шляпками шампиньонов, сверху посыпать натертым сыром.
- Запекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 20 минут.
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