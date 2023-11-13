Подруги будут просить рецепт: фаршированные шампиньоны на скорую руку

Шампиньоны фаршированные курицей и сыром в духовке получаются очень аппетитными

Из грибов можно приготовить множество разнообразных блюд. Их жарят, маринуют в интересных маринадах, добавляют в салаты, а также готовят вкуснейшие закуски.

Одной из таких являются шампиньоны запеченные с курицей и сыром. Готовится такое блюдо на раз-два, и мгновенно исчезает из тарелок, сообщает "1000.menu".

Как приготовить шампиньоны, фаршированные курицей и сыром

Ингредиенты:

куриное филе – 500 г;

фета – 60 г;

шампиньоны большие – 10 шт.;

сметана – 4 ст. л.;

мука – 1 ст. л.;

сыр – 200 г;

зелень – по вкусу;

черный перец и соль – по вкусу;

масло

Способ приготовления:

Шампиньоны промыть, обсушить, отрезать и вытащить ножки. Куриное филе мелко порезать, обжарить на сковороде около 5 минут. Добавить порезанные ножки грибов, жарить еще 5 минут. Смешать муку со сметаной, добавить в сковородку. Посолить, поперчить, тушить еще 8-10 минут, пока смесь не загустеет. Фету натереть, смешать с курицей и грибами. Добавить мелко нарезанную зелень, перемешать. Распределить начинку между подготовленными шляпками шампиньонов, сверху посыпать натертым сыром. Запекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 20 минут.

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