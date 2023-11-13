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Подруги будут просить рецепт: фаршированные шампиньоны на скорую руку

Автор
Мария Швец Мария Швец
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Автор
Горячая закуска с необычным вкусом
Горячая закуска с необычным вкусом. Фото 1000.menu

Шампиньоны фаршированные курицей и сыром в духовке получаются очень аппетитными

Из грибов можно приготовить множество разнообразных блюд. Их жарят, маринуют в интересных маринадах, добавляют в салаты, а также готовят вкуснейшие закуски.

Одной из таких являются шампиньоны запеченные с курицей и сыром. Готовится такое блюдо на раз-два, и мгновенно исчезает из тарелок, сообщает "1000.menu".

Как приготовить шампиньоны, фаршированные курицей и сыром

Ингредиенты:

  • куриное филе – 500 г;
  • фета – 60 г;
  • шампиньоны большие – 10 шт.;
  • сметана – 4 ст. л.;
  • мука – 1 ст. л.;
  • сыр – 200 г;
  • зелень – по вкусу;
  • черный перец и соль – по вкусу;
  • масло

Способ приготовления:

  1. Шампиньоны промыть, обсушить, отрезать и вытащить ножки.
  2. Куриное филе мелко порезать, обжарить на сковороде около 5 минут.
  3. Добавить порезанные ножки грибов, жарить еще 5 минут.
  4. Смешать муку со сметаной, добавить в сковородку.
  5. Посолить, поперчить, тушить еще 8-10 минут, пока смесь не загустеет.
  6. Фету натереть, смешать с курицей и грибами.
  7. Добавить мелко нарезанную зелень, перемешать.
  8. Распределить начинку между подготовленными шляпками шампиньонов, сверху посыпать натертым сыром.
  9. Запекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 20 минут.

А если вы любите шампиньоны, рекомендуем также приготовить маринованные грибочки к праздничному столу по рецепту "Телеграфа". Благодаря замечательному маринаду, они будут очень аппетитными.

Теги:
#Грибы #Закуска #Шампиньоны #Готовим дома