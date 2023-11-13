Гости оближут пальцы и тарелку: теплый салат с курицей
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Мясо и овощи – отличное сочетание для полноценного обеда
Если к вам неожиданно пришли гости, можно приготовить не только дешевую пятиминутную намазку на бутерброды, но и теплый салат с курицей и овощами. Это блюдо станет прекрасным дополнением к душевным разговорам с подругами или же полноценным ужином в кругу семьи.
Готовится такой салат очень просто и настолько вкусен, что исчезает из тарелок за считанные минуты. А рецептом с нами поделились на портале "Готовим легко".
Как приготовить теплый салат с курицей
Ингредиенты (на 6 порций):
- куриное филе — 400 г
- перец болгарский – 1 шт.
- помидоры — 300 г
- листья салата — 1 пучок
- кунжут – 1 ст. л.
- соевый соус — 50 мл
- оливковое масло – 3 ст. л.
- уксус бальзамический – 1 ст. л.
- укроп — 2-3 веточки
- соль – 1/3 ч. л.
- перец черный — на кончике ножа
Способ приготовления:
- Филе порезать тонкими пластинками, посолить, поперчить, добавить соевый соус, перемешать, оставить на 20 минут.
- Мясо жарить до золотистого цвета со всех сторон около 10 минут.
- Болгарский перец порезать небольшими кусочками, жарить его около 3 минут, на оставшемся от мяса масле.
- Листья салата порвать на большие кусочки.
- Выложить на него кусочки перца и еще теплое филе.
- Помидоры порезать кусочками, добавить в салат.
- Украсить укропом, полить бальзамическим уксусом, посыпать кунжутом.
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