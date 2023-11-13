Гости оближут пальцы и тарелку: теплый салат с курицей

Мясо и овощи – отличное сочетание для полноценного обеда

Если к вам неожиданно пришли гости, можно приготовить не только дешевую пятиминутную намазку на бутерброды, но и теплый салат с курицей и овощами. Это блюдо станет прекрасным дополнением к душевным разговорам с подругами или же полноценным ужином в кругу семьи.

Готовится такой салат очень просто и настолько вкусен, что исчезает из тарелок за считанные минуты. А рецептом с нами поделились на портале "Готовим легко".

Как приготовить теплый салат с курицей

Ингредиенты (на 6 порций):

куриное филе — 400 г

перец болгарский – 1 шт.

помидоры — 300 г

листья салата — 1 пучок

кунжут – 1 ст. л.

соевый соус — 50 мл

оливковое масло – 3 ст. л.

уксус бальзамический – 1 ст. л.

укроп — 2-3 веточки

соль – 1/3 ч. л.

перец черный — на кончике ножа

Способ приготовления:

Филе порезать тонкими пластинками, посолить, поперчить, добавить соевый соус, перемешать, оставить на 20 минут. Мясо жарить до золотистого цвета со всех сторон около 10 минут. Болгарский перец порезать небольшими кусочками, жарить его около 3 минут, на оставшемся от мяса масле. Листья салата порвать на большие кусочки. Выложить на него кусочки перца и еще теплое филе. Помидоры порезать кусочками, добавить в салат. Украсить укропом, полить бальзамическим уксусом, посыпать кунжутом.

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