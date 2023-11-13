Вкусно, как в реберне: ароматные ребрышки запеченные с картофелем

Приготовить вкусные ребрышки в духовке достаточно просто

Вариантов приготовления ребрышек множество. Их варят, жарят, тушат, запекают в рукаве или коптят.

Сегодня мы предлагаем вариант вкусного сытного ужина, где ребрышки будут готовиться вместе с картофелем. Блюдо не только побалует ваши вкусовые рецепторы, но и сэкономит время, сообщает "say7".

Как приготовить ребрышки, запеченные с картофелем

ребрышки (свиные, бараньи) – 700 г;

картофель – 700 г;

кетчуп – 100 г;

соевый соус – 30 мл;

яблочный уксус 6-9% — 20 мл;

сушеные травы – 1 ч. л.;

масло – 50 мл;

чеснок – 2 зуб.;

соль

перец

Способ приготовления:

Смешать кетчуп, соевый соус, уксус, посолить, перемешать. Ребрышки вымыть, просушить, смазать их получившимся соусом оставить на 20 минут. Картошку почистить, нарезать кубиками. Смешать растительное масло и травы, добавить выдавленный через пресс чеснок, посолить, поперчить, перемешать. Картошку выложить на противень, заправить маслом, перемешать. Сверху выложить ребрышки, накрыть фольгой. Запекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 30 минут. Убрать фольгу, запекать еще в течение 30 минут.

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