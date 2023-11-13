Вкусно, как в реберне: ароматные ребрышки запеченные с картофелем
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Приготовить вкусные ребрышки в духовке достаточно просто
Вариантов приготовления ребрышек множество. Их варят, жарят, тушат, запекают в рукаве или коптят.
Сегодня мы предлагаем вариант вкусного сытного ужина, где ребрышки будут готовиться вместе с картофелем. Блюдо не только побалует ваши вкусовые рецепторы, но и сэкономит время, сообщает "say7".
Как приготовить ребрышки, запеченные с картофелем
- ребрышки (свиные, бараньи) – 700 г;
- картофель – 700 г;
- кетчуп – 100 г;
- соевый соус – 30 мл;
- яблочный уксус 6-9% — 20 мл;
- сушеные травы – 1 ч. л.;
- масло – 50 мл;
- чеснок – 2 зуб.;
- соль
- перец
Способ приготовления:
- Смешать кетчуп, соевый соус, уксус, посолить, перемешать.
- Ребрышки вымыть, просушить, смазать их получившимся соусом оставить на 20 минут.
- Картошку почистить, нарезать кубиками.
- Смешать растительное масло и травы, добавить выдавленный через пресс чеснок, посолить, поперчить, перемешать.
- Картошку выложить на противень, заправить маслом, перемешать.
- Сверху выложить ребрышки, накрыть фольгой.
- Запекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 30 минут.
- Убрать фольгу, запекать еще в течение 30 минут.
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