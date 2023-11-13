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Вкусно, как в реберне: ароматные ребрышки запеченные с картофелем

Автор
Мария Швец Мария Швец
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Блюдо может занять достойное место даже на праздничном столе
Блюдо может занять достойное место даже на праздничном столе. Фото say7.info

Приготовить вкусные ребрышки в духовке достаточно просто

Вариантов приготовления ребрышек множество. Их варят, жарят, тушат, запекают в рукаве или коптят.

Сегодня мы предлагаем вариант вкусного сытного ужина, где ребрышки будут готовиться вместе с картофелем. Блюдо не только побалует ваши вкусовые рецепторы, но и сэкономит время, сообщает "say7".

Как приготовить ребрышки, запеченные с картофелем

  • ребрышки (свиные, бараньи) – 700 г;
  • картофель – 700 г;
  • кетчуп – 100 г;
  • соевый соус – 30 мл;
  • яблочный уксус 6-9% — 20 мл;
  • сушеные травы – 1 ч. л.;
  • масло – 50 мл;
  • чеснок – 2 зуб.;
  • соль
  • перец

Способ приготовления:

  1. Смешать кетчуп, соевый соус, уксус, посолить, перемешать.
  2. Ребрышки вымыть, просушить, смазать их получившимся соусом оставить на 20 минут.
  3. Картошку почистить, нарезать кубиками.
  4. Смешать растительное масло и травы, добавить выдавленный через пресс чеснок, посолить, поперчить, перемешать.
  5. Картошку выложить на противень, заправить маслом, перемешать.
  6. Сверху выложить ребрышки, накрыть фольгой.
  7. Запекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 30 минут.
  8. Убрать фольгу, запекать еще в течение 30 минут.

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Теги:
#Ужин #Ребрышки #Готовим дома