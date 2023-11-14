Просто заверните фарш в фольгу – и на сковороду: оригинальная закуска на скорую руку
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Вкусное и эффектное блюдо
Без всяких закусок, как, например, фаршированные яйца, трудно представить праздничный стол или посиделки с друзьями. Однако, если времени и желания готовить сложные блюда нет, а еда нужна уже "на сейчас", выручит мясной рулет на скорую руку.
Для приготовления такой закуски понадобятся продукты, которые есть в каждом холодильнике. Однако на столе рулет будет выглядеть эффектно и обязательно понравится близким, сообщает "Своими руками".
Как приготовить мясной рулет с яйцом
Ингредиенты:
- фарш – 600 г;
- яйца;
- лук;
- зелень – по вкусу;
- молоко – 40 мл;
- овсяные хлопья – 2 ст. л.;
- соль, перец, специи.
Способ приготовления:
- Горячим молоком залить хлопья, накрыть крышкой и оставить до охлаждения.
- Яйца отварить, охладить.
- К фаршу добавить соль, перец, специи и измельченный лук.
- Добавить к нему овсяные хлопья, перемешать.
- Фольгу нарезать на три куска размером около 40х30 см.
- Выложить на фольгу треть фарша, немного отступая от краев, разровнять.
- Сверху выложить яйца и зелень, завернуть в рулет.
- Повторить с другими двумя кусками фольги.
- Рулеты выложить на сухую разогретую сковороду, обжаривать со всех сторон по 5-7 минут на среднем огне.
- Оставить рулеты остыть, развернуть, разрезать на порционные кусочки и подать на стол.
А если вы любите вкусные закуски, рекомендуем приготовить фаршированные шампиньоны на скорую руку. Готовится такое блюдо на раз-два, и мгновенно исчезает из тарелок.