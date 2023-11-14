Просто заверните фарш в фольгу – и на сковороду: оригинальная закуска на скорую руку

Вкусное и эффектное блюдо

Без всяких закусок, как, например, фаршированные яйца, трудно представить праздничный стол или посиделки с друзьями. Однако, если времени и желания готовить сложные блюда нет, а еда нужна уже "на сейчас", выручит мясной рулет на скорую руку.

Для приготовления такой закуски понадобятся продукты, которые есть в каждом холодильнике. Однако на столе рулет будет выглядеть эффектно и обязательно понравится близким, сообщает "Своими руками".

Как приготовить мясной рулет с яйцом

Ингредиенты:

фарш – 600 г;

яйца;

лук;

зелень – по вкусу;

молоко – 40 мл;

овсяные хлопья – 2 ст. л.;

соль, перец, специи.

Способ приготовления:

Горячим молоком залить хлопья, накрыть крышкой и оставить до охлаждения. Яйца отварить, охладить. К фаршу добавить соль, перец, специи и измельченный лук. Добавить к нему овсяные хлопья, перемешать. Фольгу нарезать на три куска размером около 40х30 см. Выложить на фольгу треть фарша, немного отступая от краев, разровнять. Сверху выложить яйца и зелень, завернуть в рулет. Повторить с другими двумя кусками фольги. Рулеты выложить на сухую разогретую сковороду, обжаривать со всех сторон по 5-7 минут на среднем огне. Оставить рулеты остыть, развернуть, разрезать на порционные кусочки и подать на стол.

А если вы любите вкусные закуски, рекомендуем приготовить фаршированные шампиньоны на скорую руку. Готовится такое блюдо на раз-два, и мгновенно исчезает из тарелок.