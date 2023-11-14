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Просто заверните фарш в фольгу – и на сковороду: оригинальная закуска на скорую руку

Автор
Мария Швец Мария Швец
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Автор
С приготовлением правится любая хозяйка
С приготовлением правится любая хозяйка. Фото 1000.menu

Вкусное и эффектное блюдо

Без всяких закусок, как, например, фаршированные яйца, трудно представить праздничный стол или посиделки с друзьями. Однако, если времени и желания готовить сложные блюда нет, а еда нужна уже "на сейчас", выручит мясной рулет на скорую руку.

Для приготовления такой закуски понадобятся продукты, которые есть в каждом холодильнике. Однако на столе рулет будет выглядеть эффектно и обязательно понравится близким, сообщает "Своими руками".

Как приготовить мясной рулет с яйцом

Ингредиенты:

  • фарш – 600 г;
  • яйца;
  • лук;
  • зелень – по вкусу;
  • молоко – 40 мл;
  • овсяные хлопья – 2 ст. л.;
  • соль, перец, специи.

Способ приготовления:

  1. Горячим молоком залить хлопья, накрыть крышкой и оставить до охлаждения.
  2. Яйца отварить, охладить.
  3. К фаршу добавить соль, перец, специи и измельченный лук.
  4. Добавить к нему овсяные хлопья, перемешать.
  5. Фольгу нарезать на три куска размером около 40х30 см.
  6. Выложить на фольгу треть фарша, немного отступая от краев, разровнять.
  7. Сверху выложить яйца и зелень, завернуть в рулет.
  8. Повторить с другими двумя кусками фольги.
  9. Рулеты выложить на сухую разогретую сковороду, обжаривать со всех сторон по 5-7 минут на среднем огне.
  10. Оставить рулеты остыть, развернуть, разрезать на порционные кусочки и подать на стол.

А если вы любите вкусные закуски, рекомендуем приготовить фаршированные шампиньоны на скорую руку. Готовится такое блюдо на раз-два, и мгновенно исчезает из тарелок.

Теги:
#Рулет #Закуска #Готовим дома