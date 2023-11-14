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Всего десять минут – и завтрак готов: оладьи-пиццы на скорую руку

Автор
Мария Швец Мария Швец
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Автор
Сытный завтрак или перекус, покоряющий с первого кусочка
Сытный завтрак или перекус, покоряющий с первого кусочка. Фото lifehacker.ru

Невероятно сочные и нежные оладьи со вкусом пиццы

Если вы любите вкусно позавтракать, а сладкие блюда вроде овсяной каши, вас не насыщают, рецепт оладий-пицц вам точно понравится! Необходимые продукты, вероятно, найдутся в вашем холодильнике, а на приготовление вы потратите считанные минуты.

Это отличная идея разнообразия семейного меню, а также вкусный перекус. А рецептом с нами поделились на портале "Простые кулинарные рецепты".

Как приготовить оладьи-пиццу

Ингредиенты:

Тесто

  • мука – 1 стакан;
  • яйца – 2 шт.;
  • соль – 1/2 ч. л.;
  • сода – 1/2 ч. л.;
  • кефир – 200 мл;

Начинка

  • колбаса или ветчина – 50 г;
  • сыр твердый – 50 г;
  • лук – 1/2 шт.;
  • перец болгарский или помидор – 1/2 шт.;
  • зелень укропа

Способ приготовления:

  1. В кефир добавить соду, перемешать, оставить на 10 минут.
  2. Лук, перец, колбасу порезать маленькими кубиками.
  3. Зелень измельчить.
  4. Сыр натереть на терке.
  5. К кефиру добавить яйца, посолить, взбить.
  6. Добавить овощи, колбасу, зелень, сыр, перемешать.
  7. Добавить просеянную муку, перемешать до однородности.
  8. На разогретую сковороду с маслом ложкой выложить тесто и обжарить с обеих сторон до золотистой корочки.

А если вы любите вкусные закуски, рекомендуем также приготовить рулетики с колбасой по рецепту "Телеграфа". Они съедаются до последней крошки и никогда не надоедают.

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#Пицца #Оладьи #Готовим дома