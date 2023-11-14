Всего десять минут – и завтрак готов: оладьи-пиццы на скорую руку

Невероятно сочные и нежные оладьи со вкусом пиццы

Если вы любите вкусно позавтракать, а сладкие блюда вроде овсяной каши, вас не насыщают, рецепт оладий-пицц вам точно понравится! Необходимые продукты, вероятно, найдутся в вашем холодильнике, а на приготовление вы потратите считанные минуты.

Это отличная идея разнообразия семейного меню, а также вкусный перекус. А рецептом с нами поделились на портале "Простые кулинарные рецепты".

Как приготовить оладьи-пиццу

Ингредиенты:

Тесто

мука – 1 стакан;

яйца – 2 шт.;

соль – 1/2 ч. л.;

сода – 1/2 ч. л.;

кефир – 200 мл;

Начинка

колбаса или ветчина – 50 г;

сыр твердый – 50 г;

лук – 1/2 шт.;

перец болгарский или помидор – 1/2 шт.;

зелень укропа

Способ приготовления:

В кефир добавить соду, перемешать, оставить на 10 минут. Лук, перец, колбасу порезать маленькими кубиками. Зелень измельчить. Сыр натереть на терке. К кефиру добавить яйца, посолить, взбить. Добавить овощи, колбасу, зелень, сыр, перемешать. Добавить просеянную муку, перемешать до однородности. На разогретую сковороду с маслом ложкой выложить тесто и обжарить с обеих сторон до золотистой корочки.

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