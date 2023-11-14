Всего десять минут – и завтрак готов: оладьи-пиццы на скорую руку
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Невероятно сочные и нежные оладьи со вкусом пиццы
Если вы любите вкусно позавтракать, а сладкие блюда вроде овсяной каши, вас не насыщают, рецепт оладий-пицц вам точно понравится! Необходимые продукты, вероятно, найдутся в вашем холодильнике, а на приготовление вы потратите считанные минуты.
Это отличная идея разнообразия семейного меню, а также вкусный перекус. А рецептом с нами поделились на портале "Простые кулинарные рецепты".
Как приготовить оладьи-пиццу
Ингредиенты:
Тесто
- мука – 1 стакан;
- яйца – 2 шт.;
- соль – 1/2 ч. л.;
- сода – 1/2 ч. л.;
- кефир – 200 мл;
Начинка
- колбаса или ветчина – 50 г;
- сыр твердый – 50 г;
- лук – 1/2 шт.;
- перец болгарский или помидор – 1/2 шт.;
- зелень укропа
Способ приготовления:
- В кефир добавить соду, перемешать, оставить на 10 минут.
- Лук, перец, колбасу порезать маленькими кубиками.
- Зелень измельчить.
- Сыр натереть на терке.
- К кефиру добавить яйца, посолить, взбить.
- Добавить овощи, колбасу, зелень, сыр, перемешать.
- Добавить просеянную муку, перемешать до однородности.
- На разогретую сковороду с маслом ложкой выложить тесто и обжарить с обеих сторон до золотистой корочки.
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