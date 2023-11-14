Вы не поверите, что это так просто: лимонный пирог за 20 минут
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Настоящее лимонное безумие при минимуме ингредиентов
Когда желания возиться с тестом и готовить сложные торты, вроде "Медовика", нет, на помощь приходят рецепты простой выпечки. Одним из таких является рецепт лимонного пирога.
Несмотря на то, что готовится он достаточно просто, а от замешивания теста до духовки проходит буквально 30 минут, поставить такую выпечку на стол, отнюдь не стыдно! Она получается воздушной, ароматной и с удивительным кремом информирует "Філіжанка кави".
Как приготовить лимонный пирог
Ингредиенты:
Тесто
- яйца — 3 шт.;
- сахар — 150 г;
- ванильный сахар — 10 г;
- соль — щепотка;
- сметана — 50 г;
- масло – 150 мл;
- мука — 250 г;
- разрыхлитель — 15 г;
- сок — 1/2 лимона;
Крем
- яйцо – 1 шт.;
- сахар — 50 г;
- соль — щепотка;
- кукурузный крахмал — 20 г;
- лимонная цедра;
- сок — 1/2 лимона;
- молоко – 200 мл;
- сливочное масло — 25 г;
Посыпка:
- сахарная пудра
Способ приготовления:
- Для крема яйцо взбить с сахаром, солью, крахмалом.
- Влить в смесь слегка подогретое молоко, перемешать.
- Натереть на мелкой терке цедру лимона, добавить лимонный сок, перемешать.
- Поставить кастрюлю на плиту, варить до загустения, постоянно помешивая.
- В смесь добавить размягченное сливочное масло, перемешать, пока оно не растает.
- Кастрюлю с кремом накрыть крышкой, оставить остыть.
- Тем временем приготовить тесто – яйцо взбить с сахаром и ванильным сахаром.
- Добавить масло, взбить.
- Добавить сметану, взбить.
- Просеять муку с разрыхлителем, подсолить, перемешать.
- Добавить сок из половины лимона, перемешать
- Тесто вылить в застеленную пергаментом форму для выпечки, разровнять.
- Крем с помощью кондитерского мешка распределить по тесту в виде решётки.
- Выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 40 минут.
- Готовый пирог присыпать сахарной пудрой.
А если вы любите вкусные пироги, рекомендуем также приготовить тертый пирог с вареньем по рецепту "Телеграфа". Приятная кислинка, сладкий корж и хрустящая аппетитная крошка – этот пирог выше всяких похвал.