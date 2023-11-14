Вы не поверите, что это так просто: лимонный пирог за 20 минут

Настоящее лимонное безумие при минимуме ингредиентов

Когда желания возиться с тестом и готовить сложные торты, вроде "Медовика", нет, на помощь приходят рецепты простой выпечки. Одним из таких является рецепт лимонного пирога.

Несмотря на то, что готовится он достаточно просто, а от замешивания теста до духовки проходит буквально 30 минут, поставить такую выпечку на стол, отнюдь не стыдно! Она получается воздушной, ароматной и с удивительным кремом информирует "Філіжанка кави".

Как приготовить лимонный пирог

Ингредиенты:

Тесто

яйца — 3 шт.;

сахар — 150 г;

ванильный сахар — 10 г;

соль — щепотка;

сметана — 50 г;

масло – 150 мл;

мука — 250 г;

разрыхлитель — 15 г;

сок — 1/2 лимона;

Крем

яйцо – 1 шт.;

сахар — 50 г;

соль — щепотка;

кукурузный крахмал — 20 г;

лимонная цедра;

сок — 1/2 лимона;

молоко – 200 мл;

сливочное масло — 25 г;

Посыпка:

сахарная пудра

Способ приготовления:

Для крема яйцо взбить с сахаром, солью, крахмалом. Влить в смесь слегка подогретое молоко, перемешать. Натереть на мелкой терке цедру лимона, добавить лимонный сок, перемешать. Поставить кастрюлю на плиту, варить до загустения, постоянно помешивая. В смесь добавить размягченное сливочное масло, перемешать, пока оно не растает. Кастрюлю с кремом накрыть крышкой, оставить остыть. Тем временем приготовить тесто – яйцо взбить с сахаром и ванильным сахаром. Добавить масло, взбить. Добавить сметану, взбить. Просеять муку с разрыхлителем, подсолить, перемешать. Добавить сок из половины лимона, перемешать Тесто вылить в застеленную пергаментом форму для выпечки, разровнять. Крем с помощью кондитерского мешка распределить по тесту в виде решётки. Выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 40 минут. Готовый пирог присыпать сахарной пудрой.

А если вы любите вкусные пироги, рекомендуем также приготовить тертый пирог с вареньем по рецепту "Телеграфа". Приятная кислинка, сладкий корж и хрустящая аппетитная крошка – этот пирог выше всяких похвал.