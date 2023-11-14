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Вы не поверите, что это так просто: лимонный пирог за 20 минут

Автор
Мария Швец Мария Швец
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Автор
Цитрусовый пирог подкупает ярким вкусом и цветом
Цитрусовый пирог подкупает ярким вкусом и цветом. Фото filizhanka.top

Настоящее лимонное безумие при минимуме ингредиентов

Когда желания возиться с тестом и готовить сложные торты, вроде "Медовика", нет, на помощь приходят рецепты простой выпечки. Одним из таких является рецепт лимонного пирога.

Несмотря на то, что готовится он достаточно просто, а от замешивания теста до духовки проходит буквально 30 минут, поставить такую выпечку на стол, отнюдь не стыдно! Она получается воздушной, ароматной и с удивительным кремом информирует "Філіжанка кави".

Как приготовить лимонный пирог

Ингредиенты:

Тесто

  • яйца — 3 шт.;
  • сахар — 150 г;
  • ванильный сахар — 10 г;
  • соль — щепотка;
  • сметана — 50 г;
  • масло – 150 мл;
  • мука — 250 г;
  • разрыхлитель — 15 г;
  • сок — 1/2 лимона;

Крем

  • яйцо – 1 шт.;
  • сахар — 50 г;
  • соль — щепотка;
  • кукурузный крахмал — 20 г;
  • лимонная цедра;
  • сок — 1/2 лимона;
  • молоко – 200 мл;
  • сливочное масло — 25 г;

Посыпка:

  • сахарная пудра

Способ приготовления:

  1. Для крема яйцо взбить с сахаром, солью, крахмалом.
  2. Влить в смесь слегка подогретое молоко, перемешать.
  3. Натереть на мелкой терке цедру лимона, добавить лимонный сок, перемешать.
  4. Поставить кастрюлю на плиту, варить до загустения, постоянно помешивая.
  5. В смесь добавить размягченное сливочное масло, перемешать, пока оно не растает.
  6. Кастрюлю с кремом накрыть крышкой, оставить остыть.
  7. Тем временем приготовить тесто – яйцо взбить с сахаром и ванильным сахаром.
  8. Добавить масло, взбить.
  9. Добавить сметану, взбить.
  10. Просеять муку с разрыхлителем, подсолить, перемешать.
  11. Добавить сок из половины лимона, перемешать
  12. Тесто вылить в застеленную пергаментом форму для выпечки, разровнять.
  13. Крем с помощью кондитерского мешка распределить по тесту в виде решётки.
  14. Выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 40 минут.
  15. Готовый пирог присыпать сахарной пудрой.

А если вы любите вкусные пироги, рекомендуем также приготовить тертый пирог с вареньем по рецепту "Телеграфа". Приятная кислинка, сладкий корж и хрустящая аппетитная крошка – этот пирог выше всяких похвал.

Теги:
#Лимон #Выпечка #Готовим дома #Пиріг