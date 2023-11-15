Весь секрет в соусе – просто залейте и в духовку: сочная курица на скорую руку
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Для приготовления этого вкусного блюда не требуется много продуктов и времени
Когда времени мало, но нужно что-то быстро приготовить на ужин, выручит не только паста. Куриное филе в интересном маринаде готовится в считанные минуты и преимущественно без вашего участия.
При этом получается блюдо вкусным, нежным и аппетитным, главное — придерживаться рецепта. А поделились им на портале "Своими руками".
Как приготовить куриное филе в сливочном соусе
Ингредиенты:
- куриное филе – 2 шт.
- яйцо – 2 шт.
- сливки любой жирности – 100 мл.
- помидор – 1 шт.
- творог – 60 гр.
- соль, смесь перцев, итальянские травы – по вкусу.
Способ приготовления:
- Куриное филе нарезать небольшими кусочками и переложить в форму для запекания.
- Яйца взбить, добавить сливки, соль, перец, специи, перемешать.
- Залить филе соусом, перемешать.
- Помидоры порезать кружочками, выложить на филе.
- Сверху посыпать натертым сыром.
- Запекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 35 минут.
А если вы не любите долго возиться с ужином, рекомендуем приготовить картофель с яйцами и сыром на сковороде по рецепту "Телеграфа". Блюдо получается сытным и вкусным.