Весь секрет в соусе – просто залейте и в духовку: сочная курица на скорую руку

Для приготовления этого вкусного блюда не требуется много продуктов и времени

Когда времени мало, но нужно что-то быстро приготовить на ужин, выручит не только паста. Куриное филе в интересном маринаде готовится в считанные минуты и преимущественно без вашего участия.

При этом получается блюдо вкусным, нежным и аппетитным, главное — придерживаться рецепта. А поделились им на портале "Своими руками".

Как приготовить куриное филе в сливочном соусе

Ингредиенты:

куриное филе – 2 шт.

яйцо – 2 шт.

сливки любой жирности – 100 мл.

помидор – 1 шт.

творог – 60 гр.

соль, смесь перцев, итальянские травы – по вкусу.

Способ приготовления:

Куриное филе нарезать небольшими кусочками и переложить в форму для запекания. Яйца взбить, добавить сливки, соль, перец, специи, перемешать. Залить филе соусом, перемешать. Помидоры порезать кружочками, выложить на филе. Сверху посыпать натертым сыром. Запекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 35 минут.

А если вы не любите долго возиться с ужином, рекомендуем приготовить картофель с яйцами и сыром на сковороде по рецепту "Телеграфа". Блюдо получается сытным и вкусным.