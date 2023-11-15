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Весь секрет в соусе – просто залейте и в духовку: сочная курица на скорую руку

Автор
Мария Швец Мария Швец
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Автор
Куриное филе в сливочном соусе станет украшением праздничного стола
Куриное филе в сливочном соусе станет украшением праздничного стола. Фото simplerecipes.top

Для приготовления этого вкусного блюда не требуется много продуктов и времени

Когда времени мало, но нужно что-то быстро приготовить на ужин, выручит не только паста. Куриное филе в интересном маринаде готовится в считанные минуты и преимущественно без вашего участия.

При этом получается блюдо вкусным, нежным и аппетитным, главное — придерживаться рецепта. А поделились им на портале "Своими руками".

Как приготовить куриное филе в сливочном соусе

Ингредиенты:

  • куриное филе – 2 шт.
  • яйцо – 2 шт.
  • сливки любой жирности – 100 мл.
  • помидор – 1 шт.
  • творог – 60 гр.
  • соль, смесь перцев, итальянские травы – по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Куриное филе нарезать небольшими кусочками и переложить в форму для запекания.
  2. Яйца взбить, добавить сливки, соль, перец, специи, перемешать.
  3. Залить филе соусом, перемешать.
  4. Помидоры порезать кружочками, выложить на филе.
  5. Сверху посыпать натертым сыром.
  6. Запекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 35 минут.

А если вы не любите долго возиться с ужином, рекомендуем приготовить картофель с яйцами и сыром на сковороде по рецепту "Телеграфа". Блюдо получается сытным и вкусным.

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#Сыр #Курица #Филе #Готовим дома