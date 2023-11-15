Эту закуску захочется готовить снова и снова: запеченный перец по-сербски

Закуска настолько вкусная, что ее можно смело ставить на праздничный стол

Закуска из маринованного перца может показаться блюдом, не стоящим внимания. Но это до тех пор, пока вы не приготовите запеченный перец по-сербски.

От такой закуски будет сложно оторваться, особенно если подать ее с картофельным пюре или запеченным картофелем. А рецептом вкусности с нами поделились на портале "Простые рецепты".

Как приготовить перец по-сербски

Ингредиенты:

перец сладкий красный, мясистый – 1 кг;

чеснок – половина головки;

уксус 9%, — 1 ст.л;

масло – 2 ст.л;

перец горошком — 5 шт.;

соль — 0.5 ч.л;

сахар, 1/3 ч. л.

Способ приготовления:

Перец промыть, просушить. Выложить на застеленный фольгой противень в один слой. Запекать около 30 минут при температуре 200 градусов, иногда переворачивая. Перец выложить в кастрюлю, накрыть крышкой и оставить до полного остывания. С овоща снять кожицу – после запекания это легко сделать, убрать сердцевину, мякоть нарезать полосками. Сок от перца смешать с солью, сахаром, перцем, растительным маслом и уксусом, перемешать. Добавить порезанный пластинками чеснок. Выложить слой перцев в емкость с крышкой, залить маринадом, выложить второй слой и снова полить маринадом с чесноком. Делать так, пока перец не закончится. Закрыть крышкой, оставить мариновать на 6 часов.

А если вы любите перец, рекомендуем приготовить вяленый перец на зиму. Для его приготовления вам не нужно будет суетиться кухни, а в результате у вас получится шикарная закуска.