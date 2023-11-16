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Друзья придут на праздник ради такой закуски: необычный рецепт из полкило фарша

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Такие треугольники спасут в любой ситуации
Такие треугольники спасут в любой ситуации. Фото shuba.life

Это быстро, сытно и очень вкусно

Самые разнообразные закуски мы готовим очень часто. Они способы удивить гостей на праздничном столе и утолить неожиданный голод.

Сегодня вместе с Shuba предлагаем еще один вариант закуски — вафельные треугольнички с фаршем. Вкусное, быстрое и удобное блюдо спасет вас в самых разных ситуациях. Для таких треугольничков можно купить готовый фарш, однако мы сегодня приготовим его самостоятельно. Вкус блюда можно изменить, взяв место мяса печень — к тому же, на ее приготовление уйдет меньше времени. А разогревать блюдо можно в тостере — это идеальный вариант для тех, кто любит хрустящую корочку.

Как приготовить вафельные треугольнички с фаршем

Ингредиенты на 8 порций:

  • вафельные коржи — 8 шт.;
  • мясная вырезка — 0.5 кг;
  • яйца куриные — 3 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • молоко — 50-70 г;
  • масло подсолнечное — 100 г;
  • соль, перец черный молотый — по вкусу.

Для кляра:

  • яйца куриные — 2 шт.;
  • молоко — 100 г;
  • соль — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Мясную вырезку помойте, отправьте в кастрюлю с 2 литрами кипящей воды. Доведите до кипения, снимите пену и варите на небольшом огне примерно 50 минут. Охладите, порежьте небольшими кусочками.
  2. Яйца сварите, охладите. Лук почистите и разрежьте на 4 части. Пропустите вместе с мясом через мясорубку. Посолите, поперчите, добавьте молоко, разведите до состояния паштета.
  3. Для приготовления кляра взбейте 2 яйца с молоком и посолите.
  4. По вафельному коржу равномерно распределите часть фарша, накройте вторым коржом и разрежьте на 8 частей.
  5. Разогрейте сковороду с 2 ст. л. растительного масла.
  6. Каждый треугольник сначала погрузите в кляр, отправьте на сковороду и обжарьте с обеих сторон до золотистой корочки. Готовые треугольники выложите на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир, после чего подавайте.

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