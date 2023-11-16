Выходит не хуже магазинного: сметанный торт без выпечки
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Простой домашний торт, готовящийся быстро с доступных ингредиентов
Торты без выпечки – это отличная возможность приготовить что-нибудь вкусненькое к чаю быстро и без лишних хлопот. Всего за 15 минут можно приготовить вкусный десерт "Пломбир", а также попробовать сметанный торт, который захочется готовить еще не один раз.
Торт получается влажным и мягким внутри. А рецептом с нами поделились на портале "Филижаночка".
Как приготовить сметанный торт без выпечки
Ингредиенты:
- пряники – 500 г;
- сметана – 500 г;
- сахарная пудра – 2 ст. л.;
- какао – 1 ст. л.;
- ванильный сахар – 1 пак.;
- вишня – 200 г;
- шоколад
Способ приготовления:
- Пряники разрезать пополам по горизонтали.
- К сметане добавить сахарную пудру, ванильный сахар и какао, перемешать.
- Глубокую полукруглую тарелку застелить пищевой пленкой.
- На дно выложить немного крема и слегка размазать, затем выложить слой пряников. Перекладывать слои до тех пор, пока не закончатся продукты.
- Готовый тортик прикрыть пищевой плёнкой и положить в холодильник на 4 часа.
- После этого емкость перевернуть, вынуть тортик, снять пленку.
- Промазать верх остатками крема и присыпать тертым шоколадом.
А если вы любите легкие в приготовлении торты, рекомендуем ознакомиться с рецептом "Наполеона" в стакане. Он готовится достаточно быстро, его можно подать на стол гостям или взять на перекус, если приготовить в бумажном стакане.