Укр

Выходит не хуже магазинного: сметанный торт без выпечки

Автор
Мария Швец Мария Швец
Дата публикации
Читати українською
Автор
Сметанный торт получается в меру сладким, с легкой кислинкой
Сметанный торт получается в меру сладким, с легкой кислинкой. Фото filizhanochka.top

Простой домашний торт, готовящийся быстро с доступных ингредиентов

Торты без выпечки – это отличная возможность приготовить что-нибудь вкусненькое к чаю быстро и без лишних хлопот. Всего за 15 минут можно приготовить вкусный десерт "Пломбир", а также попробовать сметанный торт, который захочется готовить еще не один раз.

Торт получается влажным и мягким внутри. А рецептом с нами поделились на портале "Филижаночка".

Как приготовить сметанный торт без выпечки

Ингредиенты:

  • пряники – 500 г;
  • сметана – 500 г;
  • сахарная пудра – 2 ст. л.;
  • какао – 1 ст. л.;
  • ванильный сахар – 1 пак.;
  • вишня – 200 г;
  • шоколад

Способ приготовления:

  1. Пряники разрезать пополам по горизонтали.
  2. К сметане добавить сахарную пудру, ванильный сахар и какао, перемешать.
  3. Глубокую полукруглую тарелку застелить пищевой пленкой.
  4. На дно выложить немного крема и слегка размазать, затем выложить слой пряников. Перекладывать слои до тех пор, пока не закончатся продукты.
  5. Готовый тортик прикрыть пищевой плёнкой и положить в холодильник на 4 часа.
  6. После этого емкость перевернуть, вынуть тортик, снять пленку.
  7. Промазать верх остатками крема и присыпать тертым шоколадом.

А если вы любите легкие в приготовлении торты, рекомендуем ознакомиться с рецептом "Наполеона" в стакане. Он готовится достаточно быстро, его можно подать на стол гостям или взять на перекус, если приготовить в бумажном стакане.

Теги:
#Торт #Выпечка #Сметанник #Готовим дома