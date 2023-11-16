Выходит не хуже магазинного: сметанный торт без выпечки

Простой домашний торт, готовящийся быстро с доступных ингредиентов

Торты без выпечки – это отличная возможность приготовить что-нибудь вкусненькое к чаю быстро и без лишних хлопот. Всего за 15 минут можно приготовить вкусный десерт "Пломбир", а также попробовать сметанный торт, который захочется готовить еще не один раз.

Торт получается влажным и мягким внутри. А рецептом с нами поделились на портале "Филижаночка".

Как приготовить сметанный торт без выпечки

Ингредиенты:

пряники – 500 г;

сметана – 500 г;

сахарная пудра – 2 ст. л.;

какао – 1 ст. л.;

ванильный сахар – 1 пак.;

вишня – 200 г;

шоколад

Способ приготовления:

Пряники разрезать пополам по горизонтали. К сметане добавить сахарную пудру, ванильный сахар и какао, перемешать. Глубокую полукруглую тарелку застелить пищевой пленкой. На дно выложить немного крема и слегка размазать, затем выложить слой пряников. Перекладывать слои до тех пор, пока не закончатся продукты. Готовый тортик прикрыть пищевой плёнкой и положить в холодильник на 4 часа. После этого емкость перевернуть, вынуть тортик, снять пленку. Промазать верх остатками крема и присыпать тертым шоколадом.

А если вы любите легкие в приготовлении торты, рекомендуем ознакомиться с рецептом "Наполеона" в стакане. Он готовится достаточно быстро, его можно подать на стол гостям или взять на перекус, если приготовить в бумажном стакане.