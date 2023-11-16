На тесто – не более 5 минут: мега шоколадный кекс к чаю
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Кекс получается невероятно вкусным и ароматным
Чтобы полакомиться вкусненьким, не обязательно сразу бежать в магазин или настраиваться на то, что день придется провести на кухне, готовя, например, "Медовик". Есть немало простых бюджетных рецептов, позволяющих на раз-два заполонить дом ароматом выпечки.
Одним из таких удачных рецептов является мега шоколадный кекс к чаю. На замес теста вы потратите не более пяти минут, а результат вас приятно поразит, информирует "Філіжанка кави".
Как приготовить шоколадный кекс
Ингредиенты:
- яйцо — 2 шт.;
- ванилин — 1 г;
- соль – щепотка;
- сахар — 180 г;
- сливочное масло – 50 г;
- масло – 50 мл;
- молоко — 250 мл;
- мука — 220 г;
- какао-порошок — 50 г;
- разрыхлитель — 10 г;
Способ приготовления:
- Яйца взбить с сахаром, солью, ванилином.
- Добавить растопленное сливочное масло, перемешать.
- Затем влить масло, перемешать.
- Влить молоко, перемешать.
- В отдельной емкости смешать сыпучие ингредиенты, просеять в тесто, перемешать.
- Вылить тесто в форму для кекса, предварительно смазанную маслом.
- Выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 50 минут.
- Горячий кекс по желанию можно полить шоколадной глазурью и посыпать орехами.
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