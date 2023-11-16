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На тесто – не более 5 минут: мега шоколадный кекс к чаю

Автор
Мария Швец Мария Швец
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Процесс приготовления очень прост, и с ним справится даже начинающий кулинар
Процесс приготовления очень прост, и с ним справится даже начинающий кулинар. Фото filizhanka.top

Кекс получается невероятно вкусным и ароматным

Чтобы полакомиться вкусненьким, не обязательно сразу бежать в магазин или настраиваться на то, что день придется провести на кухне, готовя, например, "Медовик". Есть немало простых бюджетных рецептов, позволяющих на раз-два заполонить дом ароматом выпечки.

Одним из таких удачных рецептов является мега шоколадный кекс к чаю. На замес теста вы потратите не более пяти минут, а результат вас приятно поразит, информирует "Філіжанка кави".

Как приготовить шоколадный кекс

Ингредиенты:

  • яйцо — 2 шт.;
  • ванилин — 1 г;
  • соль – щепотка;
  • сахар — 180 г;
  • сливочное масло – 50 г;
  • масло – 50 мл;
  • молоко — 250 мл;
  • мука — 220 г;
  • какао-порошок — 50 г;
  • разрыхлитель — 10 г;

Способ приготовления:

  1. Яйца взбить с сахаром, солью, ванилином.
  2. Добавить растопленное сливочное масло, перемешать.
  3. Затем влить масло, перемешать.
  4. Влить молоко, перемешать.
  5. В отдельной емкости смешать сыпучие ингредиенты, просеять в тесто, перемешать.
  6. Вылить тесто в форму для кекса, предварительно смазанную маслом.
  7. Выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 50 минут.
  8. Горячий кекс по желанию можно полить шоколадной глазурью и посыпать орехами.

А если вы любите вкусные пироги, рекомендуем также приготовить тертый пирог с вареньем по рецепту "Телеграфа". Приятная кислинка, сладкий корж и хрустящая аппетитная крошка – этот пирог выше всяких похвал.

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#Шоколад #Выпечка #Кекс #Готовим дома