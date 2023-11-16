На тесто – не более 5 минут: мега шоколадный кекс к чаю

Кекс получается невероятно вкусным и ароматным

Чтобы полакомиться вкусненьким, не обязательно сразу бежать в магазин или настраиваться на то, что день придется провести на кухне, готовя, например, "Медовик". Есть немало простых бюджетных рецептов, позволяющих на раз-два заполонить дом ароматом выпечки.

Одним из таких удачных рецептов является мега шоколадный кекс к чаю. На замес теста вы потратите не более пяти минут, а результат вас приятно поразит, информирует "Філіжанка кави".

Как приготовить шоколадный кекс

Ингредиенты:

яйцо — 2 шт.;

ванилин — 1 г;

соль – щепотка;

сахар — 180 г;

сливочное масло – 50 г;

масло – 50 мл;

молоко — 250 мл;

мука — 220 г;

какао-порошок — 50 г;

разрыхлитель — 10 г;

Способ приготовления:

Яйца взбить с сахаром, солью, ванилином. Добавить растопленное сливочное масло, перемешать. Затем влить масло, перемешать. Влить молоко, перемешать. В отдельной емкости смешать сыпучие ингредиенты, просеять в тесто, перемешать. Вылить тесто в форму для кекса, предварительно смазанную маслом. Выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 50 минут. Горячий кекс по желанию можно полить шоколадной глазурью и посыпать орехами.

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