Забудете другие супы: ароматный суп-пюре с грибами
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Картофельно-грибной крем-суп – это вкусно, быстро и просто
Любителям грибов не стоит ограничиваться только закусками, вроде фаршированных шампиньонов и другими блюдами из этих лесных даров. Из них также получаются отличные ароматные и сытные супы.
Приготовить крем-суп с шампиньонами очень просто, а результат вас поразит. А рецептом с нами поделились на портале "Школа жизни".
Как приготовить крем-суп с грибами
Ингредиенты:
- шампиньоны – 300 г;
- картофель – 500 г;
- морковь – 1 шт.;
- луковица – 1 шт.;
- подсолнечное масло – 3 ст. л.;
- вода – 2-2,5 л.;
- сливки (10-33%) – 150-200 мл;
- соль – 1/2 ч. л.;
- лавровый лист – 1 шт.;
- перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Овощи почистить.
- Лук и картофель нарезать кубиками.
- Морковь порезать четверть кольцами.
- Грибы помыть, обсушить, порезать кубиками.
- На дно кастрюли с толстостенным дном, в которой будет вариться суп, налить растительное масло.
- Высыпать лук, обжарить до прозрачности.
- Добавить морковь, обжарить помешивая.
- Добавить картофель, потушить около 2 минут.
- Налить воду, добавить лавровый лист, варить с момента закипания около 15-20 минут.
- На сковороду с растительным маслом выложить грибы, тушить 5-7 минут до испарения жидкости, посолить, поперчить, перемешать.
- Из готового бульона убрать лавровый лист, измельчить блендером до консистенции пюре.
- Всыпать кусочки грибов, перемешать.
- Добавить сливки, перемешать, при необходимости подсолить.
- Довести смесь до кипения и выключить.
- По желанию порционно добавить в суп гренки и зелень.
А если вы любите супы, рекомендуем приготовить овощной суп по рецепту "Телеграфа", который очень любят в Тоскане. Легкое, сытное и здоровое блюдо понравится вам из-за легкости его приготовления.