Забудете другие супы: ароматный суп-пюре с грибами

Картофельно-грибной крем-суп – это вкусно, быстро и просто

Любителям грибов не стоит ограничиваться только закусками, вроде фаршированных шампиньонов и другими блюдами из этих лесных даров. Из них также получаются отличные ароматные и сытные супы.

Приготовить крем-суп с шампиньонами очень просто, а результат вас поразит. А рецептом с нами поделились на портале "Школа жизни".

Как приготовить крем-суп с грибами

Ингредиенты:

шампиньоны – 300 г;

картофель – 500 г;

морковь – 1 шт.;

луковица – 1 шт.;

подсолнечное масло – 3 ст. л.;

вода – 2-2,5 л.;

сливки (10-33%) – 150-200 мл;

соль – 1/2 ч. л.;

лавровый лист – 1 шт.;

перец – по вкусу

Способ приготовления:

Овощи почистить. Лук и картофель нарезать кубиками. Морковь порезать четверть кольцами. Грибы помыть, обсушить, порезать кубиками. На дно кастрюли с толстостенным дном, в которой будет вариться суп, налить растительное масло. Высыпать лук, обжарить до прозрачности. Добавить морковь, обжарить помешивая. Добавить картофель, потушить около 2 минут. Налить воду, добавить лавровый лист, варить с момента закипания около 15-20 минут. На сковороду с растительным маслом выложить грибы, тушить 5-7 минут до испарения жидкости, посолить, поперчить, перемешать. Из готового бульона убрать лавровый лист, измельчить блендером до консистенции пюре. Всыпать кусочки грибов, перемешать. Добавить сливки, перемешать, при необходимости подсолить. Довести смесь до кипения и выключить. По желанию порционно добавить в суп гренки и зелень.

А если вы любите супы, рекомендуем приготовить овощной суп по рецепту "Телеграфа", который очень любят в Тоскане. Легкое, сытное и здоровое блюдо понравится вам из-за легкости его приготовления.