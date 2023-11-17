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На все про все – 15 минут: домашняя буженина на бутерброды

Автор
Мария Швец Мария Швец
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Секрет рецепта буженины из свинины в мариновании
Секрет рецепта буженины из свинины в мариновании. Фото shuba.life

Прекрасный способ приготовить нежное ароматное мясо без лишней суеты

На приготовление буженины не требуется большой опыт в кулинарии и много времени. Необходимо только замариновать мясо и завернуть его в фольгу – все остальное сделает духовка.

Готовую буженину можно подавать к праздничному столу, как нарезку, делать из нее бутерброды или есть вместе с гарниром. А рецептом с нами поделились на странице "Готовим легко".

Как приготовить домашнюю буженину с чесноком и пряностями

Ингредиенты:

  • свиной ошейок — 1 кг;
  • чеснок – 1 головка;
  • приправа к мясу – 20 г;
  • паприка молотая — 10 г;
  • перец кайенский– 20 г;
  • соль — 20 г;
  • перец черный молотый – 10 г;
  • масло подсолнечное — 50 мл.

Способ приготовления:

  1. Чеснок почистить, нарезать пластинками
  2. Смешать приправу для свинины, паприку, кайенский перец, соль и чёрный перец.
  3. Мясо помыть, убрать все лишнее, обсушить и сделать глубокие надрезы.
  4. Чеснок обвалять в смеси специй и уложить в надрезы в мясе.
  5. Остальные специи смешать с маслом и натереть этой смесью мясо.
  6. Мясо завернуть в пищевую пленку и оставить на 2 часа при комнатной температуре мариноваться.
  7. Форму для запекания застелить пергаментом и выложить туда мясо.
  8. Запекать сначала в разогретой до 200 градусов духовке около 20 минут, затем еще 60 минут при температуре 140 градусов.
  9. Готовое мясо переложить на тарелку, накрыть фольгой и оставить еще на 15 минут.

А если вы любите запекать мясо, рекомендуем приготовить запеченное мясо с сыром и помидорами. Такое блюдо готовится быстро, а съедается еще быстрее.

Теги:
#Мясо #Нарезка #Готовим дома #буженина