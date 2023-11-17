На все про все – 15 минут: домашняя буженина на бутерброды
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Прекрасный способ приготовить нежное ароматное мясо без лишней суеты
На приготовление буженины не требуется большой опыт в кулинарии и много времени. Необходимо только замариновать мясо и завернуть его в фольгу – все остальное сделает духовка.
Готовую буженину можно подавать к праздничному столу, как нарезку, делать из нее бутерброды или есть вместе с гарниром. А рецептом с нами поделились на странице "Готовим легко".
Как приготовить домашнюю буженину с чесноком и пряностями
Ингредиенты:
- свиной ошейок — 1 кг;
- чеснок – 1 головка;
- приправа к мясу – 20 г;
- паприка молотая — 10 г;
- перец кайенский– 20 г;
- соль — 20 г;
- перец черный молотый – 10 г;
- масло подсолнечное — 50 мл.
Способ приготовления:
- Чеснок почистить, нарезать пластинками
- Смешать приправу для свинины, паприку, кайенский перец, соль и чёрный перец.
- Мясо помыть, убрать все лишнее, обсушить и сделать глубокие надрезы.
- Чеснок обвалять в смеси специй и уложить в надрезы в мясе.
- Остальные специи смешать с маслом и натереть этой смесью мясо.
- Мясо завернуть в пищевую пленку и оставить на 2 часа при комнатной температуре мариноваться.
- Форму для запекания застелить пергаментом и выложить туда мясо.
- Запекать сначала в разогретой до 200 градусов духовке около 20 минут, затем еще 60 минут при температуре 140 градусов.
- Готовое мясо переложить на тарелку, накрыть фольгой и оставить еще на 15 минут.
А если вы любите запекать мясо, рекомендуем приготовить запеченное мясо с сыром и помидорами. Такое блюдо готовится быстро, а съедается еще быстрее.