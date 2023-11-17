На все про все – 15 минут: домашняя буженина на бутерброды

Прекрасный способ приготовить нежное ароматное мясо без лишней суеты

На приготовление буженины не требуется большой опыт в кулинарии и много времени. Необходимо только замариновать мясо и завернуть его в фольгу – все остальное сделает духовка.

Готовую буженину можно подавать к праздничному столу, как нарезку, делать из нее бутерброды или есть вместе с гарниром. А рецептом с нами поделились на странице "Готовим легко".

Как приготовить домашнюю буженину с чесноком и пряностями

Ингредиенты:

свиной ошейок — 1 кг;

чеснок – 1 головка;

приправа к мясу – 20 г;

паприка молотая — 10 г;

перец кайенский– 20 г;

соль — 20 г;

перец черный молотый – 10 г;

масло подсолнечное — 50 мл.

Способ приготовления:

Чеснок почистить, нарезать пластинками Смешать приправу для свинины, паприку, кайенский перец, соль и чёрный перец. Мясо помыть, убрать все лишнее, обсушить и сделать глубокие надрезы. Чеснок обвалять в смеси специй и уложить в надрезы в мясе. Остальные специи смешать с маслом и натереть этой смесью мясо. Мясо завернуть в пищевую пленку и оставить на 2 часа при комнатной температуре мариноваться. Форму для запекания застелить пергаментом и выложить туда мясо. Запекать сначала в разогретой до 200 градусов духовке около 20 минут, затем еще 60 минут при температуре 140 градусов. Готовое мясо переложить на тарелку, накрыть фольгой и оставить еще на 15 минут.

А если вы любите запекать мясо, рекомендуем приготовить запеченное мясо с сыром и помидорами. Такое блюдо готовится быстро, а съедается еще быстрее.