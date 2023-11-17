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Запеканка, покорившая сеть: творожно-тыквенная "зебра"

Автор
Мария Швец Мария Швец
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Эта яркая и ароматная творожно-тыквенная запеканка никого не оставит равнодушным
Эта яркая и ароматная творожно-тыквенная запеканка никого не оставит равнодушным. Фото realist.online

Яркий десерт станет украшением стола

В сезон тыквы из этого овоща можно приготовить множество вкусных блюд. Из него варят молочные каши, делают супы-пюре, запекают кусочками как картофель фри и даже готовят чай.

А еще – из тыквы можно приготовить яркую и при этом вкусную запеканку. Она будет эффектно смотреться на столе, а готовится очень просто, информируют "Простые рецепты".

Как приготовить творожную запеканку "Зебра"

Ингредиенты:

  • творог – 500 г;
  • яйца – 3 шт.;
  • молоко – 70 мл;
  • сливки 20% – 50 мл;
  • сахар – 3 ст. л.;
  • кус-кус – 3 ст. л.;
  • разрыхлитель – 1 ч. л.;
  • тыква – 300 г;
  • молотая корица – 1 ч. л.;
  • ванильный сахар – 1 ч. л.;

Способ приготовления:

  1. Сыр взбить с яйцами.
  2. Добавить сливки, взбить.
  3. Добавить сахар, молоко, разрыхлитель и кус-кус, перемешать до однородности.
  4. Тыкву натереть на мелкой терке, добавить корицу и ванильный сахар, перемешать.
  5. Добавить к тыкве половину творожной массы, перебить блендером до однородности.
  6. На середину формы для выпечки выложить 2 столовых ложки белой массы, а сверху вылить столько же оранжевой. Делать так, пока не закончится тесто.
  7. Запекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 40 минут.

А если вы любите тыкву, рекомендуем также приготовить паштет из этого овоща по рецепту "Телеграфа". Он отлично подойдет к столу в качестве закуски или полноценного блюда.

Теги:
#Выпечка #Десерт #Запеканка #Готовим дома