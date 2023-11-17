Запеканка, покорившая сеть: творожно-тыквенная "зебра"
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Яркий десерт станет украшением стола
В сезон тыквы из этого овоща можно приготовить множество вкусных блюд. Из него варят молочные каши, делают супы-пюре, запекают кусочками как картофель фри и даже готовят чай.
А еще – из тыквы можно приготовить яркую и при этом вкусную запеканку. Она будет эффектно смотреться на столе, а готовится очень просто, информируют "Простые рецепты".
Как приготовить творожную запеканку "Зебра"
Ингредиенты:
- творог – 500 г;
- яйца – 3 шт.;
- молоко – 70 мл;
- сливки 20% – 50 мл;
- сахар – 3 ст. л.;
- кус-кус – 3 ст. л.;
- разрыхлитель – 1 ч. л.;
- тыква – 300 г;
- молотая корица – 1 ч. л.;
- ванильный сахар – 1 ч. л.;
Способ приготовления:
- Сыр взбить с яйцами.
- Добавить сливки, взбить.
- Добавить сахар, молоко, разрыхлитель и кус-кус, перемешать до однородности.
- Тыкву натереть на мелкой терке, добавить корицу и ванильный сахар, перемешать.
- Добавить к тыкве половину творожной массы, перебить блендером до однородности.
- На середину формы для выпечки выложить 2 столовых ложки белой массы, а сверху вылить столько же оранжевой. Делать так, пока не закончится тесто.
- Запекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 40 минут.
А если вы любите тыкву, рекомендуем также приготовить паштет из этого овоща по рецепту "Телеграфа". Он отлично подойдет к столу в качестве закуски или полноценного блюда.