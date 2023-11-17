Запеканка, покорившая сеть: творожно-тыквенная "зебра"

Яркий десерт станет украшением стола

В сезон тыквы из этого овоща можно приготовить множество вкусных блюд. Из него варят молочные каши, делают супы-пюре, запекают кусочками как картофель фри и даже готовят чай.

А еще – из тыквы можно приготовить яркую и при этом вкусную запеканку. Она будет эффектно смотреться на столе, а готовится очень просто, информируют "Простые рецепты".

Как приготовить творожную запеканку "Зебра"

Ингредиенты:

творог – 500 г;

яйца – 3 шт.;

молоко – 70 мл;

сливки 20% – 50 мл;

сахар – 3 ст. л.;

кус-кус – 3 ст. л.;

разрыхлитель – 1 ч. л.;

тыква – 300 г;

молотая корица – 1 ч. л.;

ванильный сахар – 1 ч. л.;

Способ приготовления:

Сыр взбить с яйцами. Добавить сливки, взбить. Добавить сахар, молоко, разрыхлитель и кус-кус, перемешать до однородности. Тыкву натереть на мелкой терке, добавить корицу и ванильный сахар, перемешать. Добавить к тыкве половину творожной массы, перебить блендером до однородности. На середину формы для выпечки выложить 2 столовых ложки белой массы, а сверху вылить столько же оранжевой. Делать так, пока не закончится тесто. Запекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 40 минут.

А если вы любите тыкву, рекомендуем также приготовить паштет из этого овоща по рецепту "Телеграфа". Он отлично подойдет к столу в качестве закуски или полноценного блюда.