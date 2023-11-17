Такую маринованную капусту будете есть банками: удачный рецепт закуски
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Простой рецепт быстрой маринованой капусты с морковью и сладким перцем
Капуста является ингредиентом многих блюд. Из нее готовят не только традиционный борщ, но и тушат с мясом, делают начинку для пирожков или же готовят салат.
Сегодня мы предлагаем замариновать капусту с морковью, чесноком и болгарским перцем. А рецептом с нами поделились на портале "Філіжаночка".
Как замариновать капусту с перцем
Ингредиенты (на три банка по 1 л):
- капуста – 1,5 кг;
- сладкий перец – 1 шт.;
- морковь – 1 шт.;
- чеснок – 4 зуб.;
- вода – 1 л;
- масло – 100 мл;
- уксус 9% – 100 мл;
- соль – 2 ст. л.;
- сахар – 4 ст. л.;
- лавровый лист – 4 шт.;
- душистый перец – 8 шт.;
Способ приготовления:
- Капусту мелко нашинковать и переложить в глубокую посуду.
- Сладкий перец порезать тонкой соломкой.
- Морковь натереть на крупной терке.
- Чеснок нарезать тонкими пластинами.
- Все смешать, разомнуть руками до выделения капустного сока.
- В кастрюлю налить воду, добавить растительное масло, уксус, соль, сахар, лавровый лист, душистый перец, все перемешать и довести до кипения.
- Капусту выложить в стерилизованные банки, плотно ее утрамбовывая, залить горячим маринадом, закрыть капроновыми крышками.
- Оставить капусту до полного охлаждения и убрать в холодильник на 12 часов.
А если вы любите мариновать капусту, предлагаем еще один удачный рецепт маринада. Такая капуста получается хрустящей, с пряным вкусом томатного соуса.