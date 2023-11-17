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Такую маринованную капусту будете есть банками: удачный рецепт закуски

Автор
Мария Швец Мария Швец
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Автор
Закуска готовится очень просто и быстро
Закуска готовится очень просто и быстро. Фото filizhanochka.top

Простой рецепт быстрой маринованой капусты с морковью и сладким перцем

Капуста является ингредиентом многих блюд. Из нее готовят не только традиционный борщ, но и тушат с мясом, делают начинку для пирожков или же готовят салат.

Сегодня мы предлагаем замариновать капусту с морковью, чесноком и болгарским перцем. А рецептом с нами поделились на портале "Філіжаночка".

Как замариновать капусту с перцем

Ингредиенты (на три банка по 1 л):

  • капуста – 1,5 кг;
  • сладкий перец – 1 шт.;
  • морковь – 1 шт.;
  • чеснок – 4 зуб.;
  • вода – 1 л;
  • масло – 100 мл;
  • уксус 9% – 100 мл;
  • соль – 2 ст. л.;
  • сахар – 4 ст. л.;
  • лавровый лист – 4 шт.;
  • душистый перец – 8 шт.;

Способ приготовления:

  1. Капусту мелко нашинковать и переложить в глубокую посуду.
  2. Сладкий перец порезать тонкой соломкой.
  3. Морковь натереть на крупной терке.
  4. Чеснок нарезать тонкими пластинами.
  5. Все смешать, разомнуть руками до выделения капустного сока.
  6. В кастрюлю налить воду, добавить растительное масло, уксус, соль, сахар, лавровый лист, душистый перец, все перемешать и довести до кипения.
  7. Капусту выложить в стерилизованные банки, плотно ее утрамбовывая, залить горячим маринадом, закрыть капроновыми крышками.
  8. Оставить капусту до полного охлаждения и убрать в холодильник на 12 часов.

А если вы любите мариновать капусту, предлагаем еще один удачный рецепт маринада. Такая капуста получается хрустящей, с пряным вкусом томатного соуса.

Теги:
#Капуста #Закуска #Маринад #Готовим дома