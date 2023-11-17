Такую маринованную капусту будете есть банками: удачный рецепт закуски

Простой рецепт быстрой маринованой капусты с морковью и сладким перцем

Капуста является ингредиентом многих блюд. Из нее готовят не только традиционный борщ, но и тушат с мясом, делают начинку для пирожков или же готовят салат.

Сегодня мы предлагаем замариновать капусту с морковью, чесноком и болгарским перцем. А рецептом с нами поделились на портале "Філіжаночка".

Как замариновать капусту с перцем

Ингредиенты (на три банка по 1 л):

капуста – 1,5 кг;

сладкий перец – 1 шт.;

морковь – 1 шт.;

чеснок – 4 зуб.;

вода – 1 л;

масло – 100 мл;

уксус 9% – 100 мл;

соль – 2 ст. л.;

сахар – 4 ст. л.;

лавровый лист – 4 шт.;

душистый перец – 8 шт.;

Способ приготовления:

Капусту мелко нашинковать и переложить в глубокую посуду. Сладкий перец порезать тонкой соломкой. Морковь натереть на крупной терке. Чеснок нарезать тонкими пластинами. Все смешать, разомнуть руками до выделения капустного сока. В кастрюлю налить воду, добавить растительное масло, уксус, соль, сахар, лавровый лист, душистый перец, все перемешать и довести до кипения. Капусту выложить в стерилизованные банки, плотно ее утрамбовывая, залить горячим маринадом, закрыть капроновыми крышками. Оставить капусту до полного охлаждения и убрать в холодильник на 12 часов.

А если вы любите мариновать капусту, предлагаем еще один удачный рецепт маринада. Такая капуста получается хрустящей, с пряным вкусом томатного соуса.