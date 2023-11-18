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Выходит вкуснее, чем любые консервы: просто положите скумбрию в банку – и в духовку

Автор
Мария Швец Мария Швец
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Минимум усилий – и самая вкусная рыбка на столе
Минимум усилий – и самая вкусная рыбка на столе. Фото filizhanochka.top

Невероятно сочная и очень ароматная скумбрия

Скумбрия – это морская рыба, известная своим неповторимым вкусом и полезными свойствами. Она является источником многих жиров, в частности, Омега-3 кислот, которые поддерживают здоровье сердца и способствуют правильному функционированию мозга.

Одним из популярных способов приготовления скумбрии является запекание или гриль. Но сегодня мы предлагаем приготовить эту рыбу необычным способом прямо в банке. Рецептом вкусности поделились на портале "Филижаночка".

Как приготовить скумбрию в банке

Ингредиенты:

  • скумбрия – 2 шт.;
  • соль – по вкусу;
  • черный молотый перец – по вкусу;
  • копченая паприка – 1 ч. л.;
  • сушеный базилик – 1 ч. л.;
  • масло – 50 мл;
  • репчатый лук – 1 шт.;
  • морковь – 1 шт.;
  • лимон – 2 ломтика.

Способ приготовления:

  1. Скумбрию помыть, почистить, просушить бумажным полотенцем, порезать на порционные кусочки и переложить в глубокую миску.
  2. Рыбу посолить, поперчить, добавить специи и подсолнечное масло, убрать в холодильник на 30 минут.
  3. На дно каждой банки по 0,7 литра выложить репчатый лук, нарезанный полукольцами.
  4. Выложить скумбрию в один слой.
  5. Выложить натертую на крупной терке морковь.
  6. Снова выложить рыбу.
  7. Сверху накрыть луком и положить ломтик лимона.
  8. Повторить те же действия со второй банкой.
  9. Закрыть банки фольгой для запекания, поставить на противень и убрать в холодную духовку.
  10. Запекать при температуре 180 градусов около 45 минут.
  11. После отключения духовки оставить банки внутри до теплого состояния.

А если вы любите скумбрию, попробуйте запечь эту рыбку в необычном маринаде по рецепту "Телеграфа". Она получится вкуснее красной рыбы.

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#Скумбрия #Запекание #Готовим дома