Выходит вкуснее, чем любые консервы: просто положите скумбрию в банку – и в духовку

Невероятно сочная и очень ароматная скумбрия

Скумбрия – это морская рыба, известная своим неповторимым вкусом и полезными свойствами. Она является источником многих жиров, в частности, Омега-3 кислот, которые поддерживают здоровье сердца и способствуют правильному функционированию мозга.

Одним из популярных способов приготовления скумбрии является запекание или гриль. Но сегодня мы предлагаем приготовить эту рыбу необычным способом прямо в банке. Рецептом вкусности поделились на портале "Филижаночка".

Как приготовить скумбрию в банке

Ингредиенты:

скумбрия – 2 шт.;

соль – по вкусу;

черный молотый перец – по вкусу;

копченая паприка – 1 ч. л.;

сушеный базилик – 1 ч. л.;

масло – 50 мл;

репчатый лук – 1 шт.;

морковь – 1 шт.;

лимон – 2 ломтика.

Способ приготовления:

Скумбрию помыть, почистить, просушить бумажным полотенцем, порезать на порционные кусочки и переложить в глубокую миску. Рыбу посолить, поперчить, добавить специи и подсолнечное масло, убрать в холодильник на 30 минут. На дно каждой банки по 0,7 литра выложить репчатый лук, нарезанный полукольцами. Выложить скумбрию в один слой. Выложить натертую на крупной терке морковь. Снова выложить рыбу. Сверху накрыть луком и положить ломтик лимона. Повторить те же действия со второй банкой. Закрыть банки фольгой для запекания, поставить на противень и убрать в холодную духовку. Запекать при температуре 180 градусов около 45 минут. После отключения духовки оставить банки внутри до теплого состояния.

А если вы любите скумбрию, попробуйте запечь эту рыбку в необычном маринаде по рецепту "Телеграфа". Она получится вкуснее красной рыбы.