Выходит вкуснее, чем любые консервы: просто положите скумбрию в банку – и в духовку
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Невероятно сочная и очень ароматная скумбрия
Скумбрия – это морская рыба, известная своим неповторимым вкусом и полезными свойствами. Она является источником многих жиров, в частности, Омега-3 кислот, которые поддерживают здоровье сердца и способствуют правильному функционированию мозга.
Одним из популярных способов приготовления скумбрии является запекание или гриль. Но сегодня мы предлагаем приготовить эту рыбу необычным способом прямо в банке. Рецептом вкусности поделились на портале "Филижаночка".
Как приготовить скумбрию в банке
Ингредиенты:
- скумбрия – 2 шт.;
- соль – по вкусу;
- черный молотый перец – по вкусу;
- копченая паприка – 1 ч. л.;
- сушеный базилик – 1 ч. л.;
- масло – 50 мл;
- репчатый лук – 1 шт.;
- морковь – 1 шт.;
- лимон – 2 ломтика.
Способ приготовления:
- Скумбрию помыть, почистить, просушить бумажным полотенцем, порезать на порционные кусочки и переложить в глубокую миску.
- Рыбу посолить, поперчить, добавить специи и подсолнечное масло, убрать в холодильник на 30 минут.
- На дно каждой банки по 0,7 литра выложить репчатый лук, нарезанный полукольцами.
- Выложить скумбрию в один слой.
- Выложить натертую на крупной терке морковь.
- Снова выложить рыбу.
- Сверху накрыть луком и положить ломтик лимона.
- Повторить те же действия со второй банкой.
- Закрыть банки фольгой для запекания, поставить на противень и убрать в холодную духовку.
- Запекать при температуре 180 градусов около 45 минут.
- После отключения духовки оставить банки внутри до теплого состояния.
А если вы любите скумбрию, попробуйте запечь эту рыбку в необычном маринаде по рецепту "Телеграфа". Она получится вкуснее красной рыбы.