Рецепт дня: теплый салат с курицей
Все мы привыкли к стандартным салатам и горячим блюдам на Новогоднем столе.
И вроде бы уже все рецепты известны. Однако, сегодня мы хотим предложить вам необычный салат, который обязательно привнесет изюминку на ваш праздничный стол и будет по достоинству оценен гостями.
Теплый салат с курицей
Ингредиенты:
- Куриная грудка, филе - 400 г
- Лук репчатый - 1 шт.
- Картофель в мундире - 4 шт.
- Яблоки зеленые - 2 шт.
- Чеснок - 2–3 зубчика
- Смесь салатных листьев
- Растительное масло - для жарки
- Соль - по вкусу
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Соус:
- Густой натуральный йогурт - 300 г
- Кинза - 1 пучок
- Укроп - 1 пучок
- Мед - 2 ч. л.
- Лимонный сок - 2 ст. л.
- Соль - по вкусу
- Свежемолотая смесь перцев - по вкусу
Приготовление:
1. Куриное филе разрезать вдоль на тонкие пласты, а затем нарезать длинными полосками. Не солить.
2. На сковороде раскалить масло, выложить каждую полоску, придавая ей различные формы. Обжарить с каждой стороны до золотистой корочки. Выложить курицу на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир. Слегка посолить.
3. Лук мелко нашинковать, обжарить до золотистого цвета и смешать с курицей.
4. Яблоки очистить от сердцевины и нарезать кубиками. Сбрызнуть яблоки лимонным соком, чтобы они не потемнели.
5. Картофель нарезать кубиками.
6. Смешать курицу, картофель, яблоки и добавить измельченный чеснок.
7. Для соуса смешать йогурт, лимонный сок, рубленую зелень, молотый перец и мед.
8. В порционную тарелку выложить горсть салатных листьев.
9. Перед подачей к столу куриную смесь хорошо прогреть в сковороде без масла на среднем огне и выложить в тарелку. Соус подать отдельно.
10. Теплый салат с курицей готов.
Приятного аппетита!