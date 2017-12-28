Рецепт дня: теплый салат с курицей

И вроде бы уже все рецепты известны. Однако, сегодня мы хотим предложить вам необычный салат, который обязательно привнесет изюминку на ваш праздничный стол и будет по достоинству оценен гостями.

Теплый салат с курицей

Ингредиенты:

Куриная грудка, филе - 400 г

Лук репчатый - 1 шт.

Картофель в мундире - 4 шт.

Яблоки зеленые - 2 шт.

Чеснок - 2–3 зубчика

Смесь салатных листьев

Растительное масло - для жарки

Соль - по вкусу

Соус:

Густой натуральный йогурт - 300 г

Кинза - 1 пучок

Укроп - 1 пучок

Мед - 2 ч. л.

Лимонный сок - 2 ст. л.

Соль - по вкусу

Свежемолотая смесь перцев - по вкусу

Приготовление:

1. Куриное филе разрезать вдоль на тонкие пласты, а затем нарезать длинными полосками. Не солить.

2. На сковороде раскалить масло, выложить каждую полоску, придавая ей различные формы. Обжарить с каждой стороны до золотистой корочки. Выложить курицу на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир. Слегка посолить.

3. Лук мелко нашинковать, обжарить до золотистого цвета и смешать с курицей.

4. Яблоки очистить от сердцевины и нарезать кубиками. Сбрызнуть яблоки лимонным соком, чтобы они не потемнели.

5. Картофель нарезать кубиками.

6. Смешать курицу, картофель, яблоки и добавить измельченный чеснок.

7. Для соуса смешать йогурт, лимонный сок, рубленую зелень, молотый перец и мед.

8. В порционную тарелку выложить горсть салатных листьев.

9. Перед подачей к столу куриную смесь хорошо прогреть в сковороде без масла на среднем огне и выложить в тарелку. Соус подать отдельно.

10. Теплый салат с курицей готов.

Приятного аппетита!