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Рецепт дня: теплый салат с курицей

Теплый салат с курицей
07:31 Сегодня Телеграф
cpykami.ru
Фото: cpykami.ru

Все мы привыкли к стандартным салатам и горячим блюдам на Новогоднем столе.

И вроде бы уже все рецепты известны. Однако, сегодня мы хотим предложить вам необычный салат, который обязательно привнесет изюминку на ваш праздничный стол и будет по достоинству оценен гостями.

Теплый салат с курицей

Ингредиенты:

  • Куриная грудка, филе - 400 г
  • Лук репчатый - 1 шт.
  • Картофель в мундире - 4 шт.
  • Яблоки зеленые - 2 шт.
  • Чеснок - 2–3 зубчика
  • Смесь салатных листьев
  • Растительное масло - для жарки
  • Соль - по вкусу

Рецепт дня: слоеный салат с грибами, курицей и картошкой фри

Соус:

  • Густой натуральный йогурт - 300 г
  • Кинза - 1 пучок
  • Укроп - 1 пучок
  • Мед - 2 ч. л.
  • Лимонный сок - 2 ст. л.
  • Соль - по вкусу
  • Свежемолотая смесь перцев - по вкусу

Приготовление:

1. Куриное филе разрезать вдоль на тонкие пласты, а затем нарезать длинными полосками. Не солить.

2. На сковороде раскалить масло, выложить каждую полоску, придавая ей различные формы. Обжарить с каждой стороны до золотистой корочки. Выложить курицу на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир. Слегка посолить.

3. Лук мелко нашинковать, обжарить до золотистого цвета и смешать с курицей.

4. Яблоки очистить от сердцевины и нарезать кубиками. Сбрызнуть яблоки лимонным соком, чтобы они не потемнели.

5. Картофель нарезать кубиками.

6. Смешать курицу, картофель, яблоки и добавить измельченный чеснок.

7. Для соуса смешать йогурт, лимонный сок, рубленую зелень, молотый перец и мед.

8. В порционную тарелку выложить горсть салатных листьев.

9. Перед подачей к столу куриную смесь хорошо прогреть в сковороде без масла на среднем огне и выложить в тарелку. Соус подать отдельно.

10. Теплый салат с курицей готов.

Приятного аппетита!

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