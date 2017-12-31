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Десерт на Новый год: зимний чизкейк с мандаринами
09:33 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
На приготовление ароматного цитрусового десерта понадобится всего 10 минут.
Этот замечательный чизкейк без выпечки прекрасно сочетается с любыми видами горячих напитков.
Мандариновый чизкейк
Ингредиенты:
- 250 г сливочного сыра
- 500 мл жирных сливок
- 150 мл свежевыжатого мандаринового сока
- желатин
- пачка печенья
- 100 г сливочного масла
Рецепт приготовления:
1. Печенье измельчить в крошку и размешать с растопленным маслом. Хорошо утрамбовать в разъемную форму и поставить в морозильную камеру.
2. Выжать сок из мандаринов и замочить в нем желатин.
3. Приготовить начинку: сливки, сахар и сыр довести до кипения, снять с огня и добавить мандариновый сок с желатином.
4. Залить песочную основу начинкой и убрать на несколько часов в холодильник (можно на ночь).
5. Украсить готовить торт тертым белым шоколадом и мандаринами.
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