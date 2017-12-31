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Десерт на Новый год: зимний чизкейк с мандаринами

Зимний чизкейк с мандаринами
09:33 Сегодня Телеграф
segodnya.ua
Фото: из открытых источников

На приготовление ароматного цитрусового десерта понадобится всего 10 минут.

Этот замечательный чизкейк без выпечки прекрасно сочетается с любыми видами горячих напитков.

Мандариновый чизкейк

Ингредиенты:

  • 250 г сливочного сыра
  • 500 мл жирных сливок
  • 150 мл свежевыжатого мандаринового сока
  • желатин
  • пачка печенья
  • 100 г сливочного масла

Рецепт приготовления:

1. Печенье измельчить в крошку и размешать с растопленным маслом. Хорошо утрамбовать в разъемную форму и поставить в морозильную камеру.

2. Выжать сок из мандаринов и замочить в нем желатин.

3. Приготовить начинку: сливки, сахар и сыр довести до кипения, снять с огня и добавить мандариновый сок с желатином.

4. Залить песочную основу начинкой и убрать на несколько часов в холодильник (можно на ночь).

5. Украсить готовить торт тертым белым шоколадом и мандаринами.

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