Десерт на Новый год: зимний чизкейк с мандаринами

Этот замечательный чизкейк без выпечки прекрасно сочетается с любыми видами горячих напитков.

Мандариновый чизкейк

Ингредиенты:

250 г сливочного сыра

500 мл жирных сливок

150 мл свежевыжатого мандаринового сока

желатин

пачка печенья

100 г сливочного масла

Рецепт приготовления:

1. Печенье измельчить в крошку и размешать с растопленным маслом. Хорошо утрамбовать в разъемную форму и поставить в морозильную камеру.

2. Выжать сок из мандаринов и замочить в нем желатин.

3. Приготовить начинку: сливки, сахар и сыр довести до кипения, снять с огня и добавить мандариновый сок с желатином.

4. Залить песочную основу начинкой и убрать на несколько часов в холодильник (можно на ночь).

5. Украсить готовить торт тертым белым шоколадом и мандаринами.