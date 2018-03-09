Рецепт дня: куриное филе, фаршированное курагой

Если вы ищете рецепт оригинальной праздничной закуски, но не хотите тратить на готовку много времени и сил, запеките куриные грудки с курагой и специями.

Куриное филе с курагой

На 4 порции:

4 куриных филе

200 г кураги

2 ст.л. абрикосового джема

1 ч.л. зернистой горчицы

0,5 ч.л. порошка карри

2 ст.л. оливкового масла

соль, свежемолотый черный перец

Рецепт приготовления:

1. Замочите курагу в горячей воде на полчаса. Затем жидкость слейте, а сушеные абрикосы мелко порежьте или взбейте в блендере. Приправьте карри и молотым перцем.

2. В каждой грудке сделайте кармашек, прорезав мякоть в верхней трети грудок.

3. Разложите по кармашкам смесь из кураги со специями.

4. Духовку разогрейте до 200 С.

5. Куриные грудки выложите в форму для запекания, застеленную фольгой.

6. Смешайте подогретый абрикосовый джем, горчицу, соль и оливковое масло. Смажьте филе получившейся глазурью.

7. Запекайте грудки в духовке 25-30 минут, пока не появится румяная корочка и при прокалывании не станет выделяться прозрачный сок.

8. Подавайте блюдо с любым гарниром на свой вкус.