Рецепт дня: куриное филе, фаршированное курагой
Быстрое и вкусное блюдо к любому празднику.
Если вы ищете рецепт оригинальной праздничной закуски, но не хотите тратить на готовку много времени и сил, запеките куриные грудки с курагой и специями.
Куриное филе с курагой
На 4 порции:
- 4 куриных филе
- 200 г кураги
- 2 ст.л. абрикосового джема
- 1 ч.л. зернистой горчицы
- 0,5 ч.л. порошка карри
- 2 ст.л. оливкового масла
- соль, свежемолотый черный перец
Рецепт приготовления:
1. Замочите курагу в горячей воде на полчаса. Затем жидкость слейте, а сушеные абрикосы мелко порежьте или взбейте в блендере. Приправьте карри и молотым перцем.
2. В каждой грудке сделайте кармашек, прорезав мякоть в верхней трети грудок.
3. Разложите по кармашкам смесь из кураги со специями.
4. Духовку разогрейте до 200 С.
5. Куриные грудки выложите в форму для запекания, застеленную фольгой.
6. Смешайте подогретый абрикосовый джем, горчицу, соль и оливковое масло. Смажьте филе получившейся глазурью.
7. Запекайте грудки в духовке 25-30 минут, пока не появится румяная корочка и при прокалывании не станет выделяться прозрачный сок.
8. Подавайте блюдо с любым гарниром на свой вкус.