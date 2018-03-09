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Рецепт дня: куриное филе, фаршированное курагой

Куриное филе, фаршированное курагой
07:23 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото из открытых источников

Быстрое и вкусное блюдо к любому празднику.

Если вы ищете рецепт оригинальной праздничной закуски, но не хотите тратить на готовку много времени и сил, запеките куриные грудки с курагой и специями.

Куриное филе с курагой

На 4 порции:

  • 4 куриных филе
  • 200 г кураги
  • 2 ст.л. абрикосового джема
  • 1 ч.л. зернистой горчицы
  • 0,5 ч.л. порошка карри
  • 2 ст.л. оливкового масла
  • соль, свежемолотый черный перец

Рецепт приготовления:

1. Замочите курагу в горячей воде на полчаса. Затем жидкость слейте, а сушеные абрикосы мелко порежьте или взбейте в блендере. Приправьте карри и молотым перцем.

2. В каждой грудке сделайте кармашек, прорезав мякоть в верхней трети грудок.

3. Разложите по кармашкам смесь из кураги со специями.

4. Духовку разогрейте до 200 С.

5. Куриные грудки выложите в форму для запекания, застеленную фольгой.

6. Смешайте подогретый абрикосовый джем, горчицу, соль и оливковое масло. Смажьте филе получившейся глазурью.

7. Запекайте грудки в духовке 25-30 минут, пока не появится румяная корочка и при прокалывании не станет выделяться прозрачный сок.

8. Подавайте блюдо с любым гарниром на свой вкус.

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Закуска, Курага, Куриное филе, Рецепт, Рецепт дня, Филе.
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