Рецепт дня: картофель в беконе с грибами

Ингредиенты:

4 средних картофеля

4 полоски бекона

1 маленькая луковица

4 крупных шампиньоны

оливковое масло

соль, молотый перец по вкусу

Рецепт приготовления:

1. Картофель почистить и отварить до полуготовности в подсоленной воде.

2. Шампиньоны нарезать кубиками и припустить в оливковом масле.

3. Очищенный лук мелко нарезать и обжарить на отдельной сковороде. Перемешать с грибами, поперчить и посолить по вкусу.

4. Вырезать в середине картофеля углубление, положить внутрь грибную начинку.

5. Фаршированный картофель обернуть беконом и закрепить деревянной шпажкой.

6. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 10-15 минут.

7. Подавать блюдо горячим вместе со сметаной, смешанной с чесноком и нарезанной зеленью.

Приятного аппетита!