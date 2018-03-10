Рецепт дня: картофель в беконе с грибами
Фаршированный картофель с сочной начинкой из шампиньонов и лука, обернутый беконом.
Ингредиенты:
4 средних картофеля
4 полоски бекона
1 маленькая луковица
4 крупных шампиньоны
оливковое масло
соль, молотый перец по вкусу
Рецепт приготовления:
1. Картофель почистить и отварить до полуготовности в подсоленной воде.
2. Шампиньоны нарезать кубиками и припустить в оливковом масле.
3. Очищенный лук мелко нарезать и обжарить на отдельной сковороде. Перемешать с грибами, поперчить и посолить по вкусу.
4. Вырезать в середине картофеля углубление, положить внутрь грибную начинку.
5. Фаршированный картофель обернуть беконом и закрепить деревянной шпажкой.
6. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 10-15 минут.
7. Подавать блюдо горячим вместе со сметаной, смешанной с чесноком и нарезанной зеленью.
Приятного аппетита!