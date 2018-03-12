Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Стало известно, сколько платят украинцам за час работы Стало известно, сколько платят украинцам за час работы
Новости: Директор ЦРУ обвинил Путина в очередной лжи Директор ЦРУ обвинил Путина в очередной лжи
Новости: Украина завоевала третье "золото" Паралимпиады-2018 Украина завоевала третье "золото" Паралимпиады-2018
Новости: Ученые объяснили причину "Армагеддона морских звезд" на пляжах Британии Ученые объяснили причину "Армагеддона морских звезд" на пляжах Британии
X

Рецепт дня: куриная грудка с зеленью в горшочке

Куриная грудка с зеленью в горшочке
07:26 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

Рецепт быстрого и полезного ужина выручит вас после тяжелого рабочего дня.

Нежнейшее мясо можно приготовить даже из суховатых куриных грудок: необходимую сочность продукту добавят помидоры. Более того - этот рецепт сэкономит вам время и финансы.

Ингредиенты:

куриная грудка - 1 шт.

помидоры - 1 шт.

специи для курицы

зелень свежая

лавровый лист

соль, перец

Грудки мелко нарезать, положить в горшочек, добавить зелень и нарезанный помидор, положить специи, соль, лавровый лист.

Налить воду, она должна покрывать мясо. Перемешать, поставить блюдо на час в духовой шкаф, готовить при температуре 180 – 200 градусов. Вода не должна выкипеть, при необходимости её можно подлить.

Подавать со свежими овощами. Приятного аппетита!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Блюда в духовке, Блюда из курицы, Вкусная курица, Готовим дома, Диетическое питание, Рецепт дня, Рецепт курицы в духовке, Рецепт на скорую руку, Рецепт ужина\, Рецепты вторых блюд, Что приготовить на ужин.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Рецепт дня: португальские пирожные с заварным кремом Рецепт дня: пышные диетические сырники Рецепт дня: фаршированные помидоры с тунцом

Последние новости

Ломаченко назвал своего следующего соперника (Видео) СМИ: Экс-шпиона РФ Скрипаля могли отравить с помощью букета цветов Мосийчук заявил о попытках Рубана подбить военных на террористические акты
Сегодня читают
01 Украинская дальнобойщица покоряет немецкие автобаны (Видео)
02 Силовики РФ изъяли тираж доклада "Путин. Итоги. 2018"
03 Бойкота не будет: сборная Украины поедет на этап Кубка мира в Россию
04 Британские ученые нашли самую полезную диету
05 Представлены новые пожарные машины украинского производства (Видео)
Новости сегодня
07:39 Сутки в АТО: 4 обстрела по позициям ВСУ, один боец погиб, трое ранены
07:39 Ле Пен предложила ребрендинг "Национального фронта"
07:09 Знаменательные события в истории: 12 марта 2018 года
07:06 Гороскоп на неделю: все знаки зодиака (12.03 - 18.03)
07:04 Бизнес-гороскоп на неделю: все знаки зодиака (12.03 - 18.03)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Украина перейдет на летнее время 25 марта Украина перейдет на летнее время 25 марта
Новости: Порошенко: Войну остановит миротворческая миссия Порошенко: Войну остановит миротворческая миссия
Новости: Пентагон дал оценку "новому оружию" Путина Пентагон оценил "новое оружие" России
Новости: Рецепт дня: куриная грудка с зеленью в горшочке Рецепт дня: куриная грудка с зеленью в горшочке
Добавить комментарий
0