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Рецепт дня: куриная грудка с зеленью в горшочке
07:26 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
Рецепт быстрого и полезного ужина выручит вас после тяжелого рабочего дня.
Нежнейшее мясо можно приготовить даже из суховатых куриных грудок: необходимую сочность продукту добавят помидоры. Более того - этот рецепт сэкономит вам время и финансы.
Ингредиенты:
куриная грудка - 1 шт.
помидоры - 1 шт.
специи для курицы
зелень свежая
лавровый лист
соль, перец
Грудки мелко нарезать, положить в горшочек, добавить зелень и нарезанный помидор, положить специи, соль, лавровый лист.
Налить воду, она должна покрывать мясо. Перемешать, поставить блюдо на час в духовой шкаф, готовить при температуре 180 – 200 градусов. Вода не должна выкипеть, при необходимости её можно подлить.
Подавать со свежими овощами. Приятного аппетита!
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