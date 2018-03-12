Рецепт дня: куриная грудка с зеленью в горшочке

Нежнейшее мясо можно приготовить даже из суховатых куриных грудок: необходимую сочность продукту добавят помидоры. Более того - этот рецепт сэкономит вам время и финансы.

Ингредиенты:

куриная грудка - 1 шт.

помидоры - 1 шт.

специи для курицы

зелень свежая

лавровый лист

соль, перец

Грудки мелко нарезать, положить в горшочек, добавить зелень и нарезанный помидор, положить специи, соль, лавровый лист.

Налить воду, она должна покрывать мясо. Перемешать, поставить блюдо на час в духовой шкаф, готовить при температуре 180 – 200 градусов. Вода не должна выкипеть, при необходимости её можно подлить.

Подавать со свежими овощами. Приятного аппетита!