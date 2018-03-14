Рецепт дня: курица по-гречески в духовке
Идеальное блюдо для семейного ужина или для обеда выходного дня!
Маринад на основе йогурта, лимонного сока и ароматных трав превращает привычные куриные окорочка в изысканное блюдо средиземноморской кухни.
Ингредиенты:
- 1 ст. нежирного йогурта без добавок или кефира
- 2 кг куриных окорочков (голеней, крылышек)
- 2 ст. л. оливкового масла
- 0,5 ст. л. сушеного орегано
- соль, перец черный молотый по вкусу
- 2–4 зубчика чеснока
- 2 ст. л. лимонного сока
- цедра лимона
- небольшой пучок свежей петрушки
Приготовь греческий маринад для курицы. Смешай оливковое масло с йогуртом, добавь измельченный чеснок, перец, соль, орегано, лимонный сок и цедру лимона. Перемешай, добавь нарезанную мелко петрушку.
В прочный пакет помести окорочка, туда же влей маринад. Плотно закрой и помассируй мясо, чтобы каждый кусочек пропитался маринадом. Оставь пакет в холодильнике на пару часов.
Разогрей духовку до 190 градусов. Выложи мясо вместе с маринадом в огнеупорную форму, накрой фольгой, запекай 30 минут, затем фольгу сними и готовь до появления красивой румяной корочки.