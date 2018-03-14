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Рецепт дня: курица по-гречески в духовке

Курица по-гречески
07:01 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

﻿﻿Идеальное блюдо для семейного ужина или для обеда выходного дня!

Маринад на основе йогурта, лимонного сока и ароматных трав превращает привычные куриные окорочка в изысканное блюдо средиземноморской кухни.

Ингредиенты:

  • 1 ст. нежирного йогурта без добавок или кефира
  • 2 кг куриных окорочков (голеней, крылышек)
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • 0,5 ст. л. сушеного орегано
  • соль, перец черный молотый по вкусу
  • 2–4 зубчика чеснока
  • 2 ст. л. лимонного сока
  • цедра лимона
  • небольшой пучок свежей петрушки

Приготовь греческий маринад для курицы. Смешай оливковое масло с йогуртом, добавь измельченный чеснок, перец, соль, орегано, лимонный сок и цедру лимона. Перемешай, добавь нарезанную мелко петрушку.

В прочный пакет помести окорочка, туда же влей маринад. Плотно закрой и помассируй мясо, чтобы каждый кусочек пропитался маринадом. Оставь пакет в холодильнике на пару часов.

Разогрей духовку до 190 градусов. Выложи мясо вместе с маринадом в огнеупорную форму, накрой фольгой, запекай 30 минут, затем фольгу сними и готовь до появления красивой румяной корочки.

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