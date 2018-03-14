Рецепт дня: курица по-гречески в духовке

Маринад на основе йогурта, лимонного сока и ароматных трав превращает привычные куриные окорочка в изысканное блюдо средиземноморской кухни.

Ингредиенты:

1 ст. нежирного йогурта без добавок или кефира

2 кг куриных окорочков (голеней, крылышек)

2 ст. л. оливкового масла

0,5 ст. л. сушеного орегано

соль, перец черный молотый по вкусу

2–4 зубчика чеснока

2 ст. л. лимонного сока

цедра лимона

небольшой пучок свежей петрушки

Приготовь греческий маринад для курицы. Смешай оливковое масло с йогуртом, добавь измельченный чеснок, перец, соль, орегано, лимонный сок и цедру лимона. Перемешай, добавь нарезанную мелко петрушку.

В прочный пакет помести окорочка, туда же влей маринад. Плотно закрой и помассируй мясо, чтобы каждый кусочек пропитался маринадом. Оставь пакет в холодильнике на пару часов.

Разогрей духовку до 190 градусов. Выложи мясо вместе с маринадом в огнеупорную форму, накрой фольгой, запекай 30 минут, затем фольгу сними и готовь до появления красивой румяной корочки.