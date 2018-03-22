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Рецепт дня: рассыпчатый плов в мультиварке

Рассыпчатый плов в мультиварке
07:37 Сегодня Телеграф
Фото из открытых источников

Плов с говядиной, который делается в мультиварке, получается очень вкусным и рассыпчатым.

Плов в мультиварке варится по тем же правилам, что и в казане. Вам точно так же придется правильно резать морковь (брусочками или соломкой) и закладывать рис, не перемешивая.

Плов с говядиной в мультиварке

Ингредиенты:

  • 320 г пpопаpенного pиса
  • 0,5 кг мякоти говядины
  • 2 больших моpкови
  • 2 луковицы
  • 1 головка чеснока
  • 4 ст. л. растительного масла
  • 1 пеpец чили или сладкий перец
  • специи по вкусу

Рецепт приготовления:

1. Несколько раз промойте рис в холодной воде.

2. Лук и морковь почистите. Нарежьте лук полукольцами, а морковь – соломкой.

3. Говядину помойте, зачистите от пленок и жира. Нарежьте мясо небольшими кубиками.

4. Налейте в чашу мультиварки растительное масло, добавьте лук и готовьте в режиме "Жарка" в течение 5 минут, пока он не станет прозрачным. Затем добавьте морковь и жарьте еще несколько минут.

5. Обваляйте кусочки мяса в специях и добавьте к овощам. Обжарьте до румяной корочки.

6. Всыпьте рис. Перемешивать не нужно. Добавьте соль и специи по вкусу, воткните в рис очищенную головку чеснока. Влейте столько горячей воды, чтобы она покрывала рис на 1 см.

7. Закройте крышку и готовьте в режиме "Тушение" или "Плов" в течение 1 часа. Когда прозвучит звуковой сигнал, добавьте в плов острый пеpец. Снова закpойте кpышку и оставьте блюдо в pежиме "Подогpев" еще на 40 минут.

8. Перед подачей посыпьте блюдо измельченной зеленью.

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Мультиварка, Плов, Плов в мультиварке, Рассыпчатый плов, Рецепт, Рецепт дня.
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