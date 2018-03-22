Рецепт дня: рассыпчатый плов в мультиварке
Плов с говядиной, который делается в мультиварке, получается очень вкусным и рассыпчатым.
Плов в мультиварке варится по тем же правилам, что и в казане. Вам точно так же придется правильно резать морковь (брусочками или соломкой) и закладывать рис, не перемешивая.
Плов с говядиной в мультиварке
Ингредиенты:
- 320 г пpопаpенного pиса
- 0,5 кг мякоти говядины
- 2 больших моpкови
- 2 луковицы
- 1 головка чеснока
- 4 ст. л. растительного масла
- 1 пеpец чили или сладкий перец
- специи по вкусу
Рецепт приготовления:
1. Несколько раз промойте рис в холодной воде.
2. Лук и морковь почистите. Нарежьте лук полукольцами, а морковь – соломкой.
3. Говядину помойте, зачистите от пленок и жира. Нарежьте мясо небольшими кубиками.
4. Налейте в чашу мультиварки растительное масло, добавьте лук и готовьте в режиме "Жарка" в течение 5 минут, пока он не станет прозрачным. Затем добавьте морковь и жарьте еще несколько минут.
5. Обваляйте кусочки мяса в специях и добавьте к овощам. Обжарьте до румяной корочки.
6. Всыпьте рис. Перемешивать не нужно. Добавьте соль и специи по вкусу, воткните в рис очищенную головку чеснока. Влейте столько горячей воды, чтобы она покрывала рис на 1 см.
7. Закройте крышку и готовьте в режиме "Тушение" или "Плов" в течение 1 часа. Когда прозвучит звуковой сигнал, добавьте в плов острый пеpец. Снова закpойте кpышку и оставьте блюдо в pежиме "Подогpев" еще на 40 минут.
8. Перед подачей посыпьте блюдо измельченной зеленью.