Рецепт дня: мясной рулет с овощами и сыром

Петрушку в рецепте можно заменить шпинатом.

Ингредиенты:

300 г филе свинины

половина моркови

половина луковицы

небольшой пучок петрушки

50 г твердого сыра

соль, молотый перец

Рецепт приготовления:

1. Свинину помыть и разрезать на куски. Пропустить через мясорубку вместе с луком, посолить и поперчить. Перемешать и хорошо отбить фарш, набирая его в руку и возвращая ударом обратно. Поставить в холодильник на полчаса.

2. Натереть кусочек сыра.

3. Очищенную морковь натереть, зелень мелко порубить.

4. Постелить на стол пищевую пленку или разрезанный рукав для запекания. Выложить на него мясной фарш в виде прямоугольника. Толщина пласта должна быть около 1 см.

5. Посыпать тертым сыром, оставляя свободное место по края. Сверху распределить морковь и зелень.

6. Свернуть все в плотный рулет и хорошо завязать края.

7. Выложить рулет в емкость для варки на пару и поставить в чашу мультиварки с водой (около 700 мл). Важно, чтобы жидкость не касалась дна емкости с рулетом. Готовить на пару в течение 1 часа.

8. В конце проколоть пленку на дне рулета, чтобы стек сок. Не снимая пленку, остудить рулет сначала до комнатной температуры, а затем поставить в холодильник на ночь.

9. Снять пленку и разрезать мясной рулет на порционные куски.

Приятного просмотра!