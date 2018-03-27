Рецепт дня: сырники в микроволновке

По желанию вы можете добавить в творожную массу изюм, кусочки кураги или мелко натертую апельсиновую цедру. А яйцо в рецепте заменить пюре из одного спелого банана.

Сырники в микроволновке

Ингредиенты:

400 г творога

1-2 яйца

щепотка соли

2-3 ст.л. сахара

щепотка ванилина

2 ст.л. муки или манной крупы

сливочное масло

Рецепт приготовления:

1. Творог хорошо размять вилкой вместе с яйцом и сахаром. Добавить соль, ванилин, муку или манную крупу. Еще раз перемешать.

2. Керамические формочки для кексов смазать маслом. Силиконовые будет достаточно сбрызнуть водой.

3. Наполнить формы творожной массой на две трети. Отправить в микроволновую печь и готовить в течение 6 минут при максимальной мощности.

4. Готовые сырники немного остудить и подавать вместе со сметаной, медом, сгущенным молоком или вареньем.