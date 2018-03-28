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Рецепт дня: рулет из омлета с зеленью и сыром
07:37 Сегодня Телеграф
Фото из открытых источников
Очень вкусный и сытный завтрак в итальянском стиле.
Для омлета подойдет любая зелень: петрушка, укроп, зеленый лук или базилик. Твердый сыр в начинке можно заменить сливочным или козьим.
Омлет с зеленью и сыром
Ингредиенты:
- 5 яиц
- 70 г твердого сыра
- несколько веточек зелени
- 50 г сливочного масла
- соль, молотый перец
- редис – для украшения
- салатные листья – для украшения
Рецепт приготовления:
1. Зелень помыть и мелко порубить.
2. Сыр натереть на средней терке.
3. Яйца взбить вилкой или венчиком. Добавить соль, молотый перец и нарезанную зелень.
4. Растопить сливочное масло на сковороде, добавить яичную смесь. Готовить омлет на слабом огне под крышкой около 7 минут. Когда края омлета побелеют, посыпать его сыром и аккуратно свернуть в рулет с помощью лопатки.
5. Выложить омлет на тарелку и украсить кружочками редиса и салатными листьями.
6. Подавать вместе с чиабаттой или хрустящим багетом.
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