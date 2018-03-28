Рецепт дня: рулет из омлета с зеленью и сыром

Для омлета подойдет любая зелень: петрушка, укроп, зеленый лук или базилик. Твердый сыр в начинке можно заменить сливочным или козьим.

Омлет с зеленью и сыром

Ингредиенты:

5 яиц

70 г твердого сыра

несколько веточек зелени

50 г сливочного масла

соль, молотый перец

редис – для украшения

салатные листья – для украшения

Рецепт приготовления:

1. Зелень помыть и мелко порубить.

2. Сыр натереть на средней терке.

3. Яйца взбить вилкой или венчиком. Добавить соль, молотый перец и нарезанную зелень.

4. Растопить сливочное масло на сковороде, добавить яичную смесь. Готовить омлет на слабом огне под крышкой около 7 минут. Когда края омлета побелеют, посыпать его сыром и аккуратно свернуть в рулет с помощью лопатки.

5. Выложить омлет на тарелку и украсить кружочками редиса и салатными листьями.

6. Подавать вместе с чиабаттой или хрустящим багетом.