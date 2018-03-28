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Рецепт дня: рулет из омлета с зеленью и сыром

Рулет из омлета с зеленью и сыром
07:37 Сегодня Телеграф
Фото из открытых источников

Очень вкусный и сытный завтрак в итальянском стиле.

Для омлета подойдет любая зелень: петрушка, укроп, зеленый лук или базилик. Твердый сыр в начинке можно заменить сливочным или козьим.

Омлет с зеленью и сыром

Ингредиенты:

  • 5 яиц
  • 70 г твердого сыра
  • несколько веточек зелени
  • 50 г сливочного масла
  • соль, молотый перец
  • редис – для украшения
  • салатные листья – для украшения

Рецепт приготовления:

1. Зелень помыть и мелко порубить.

2. Сыр натереть на средней терке.

3. Яйца взбить вилкой или венчиком. Добавить соль, молотый перец и нарезанную зелень.

4. Растопить сливочное масло на сковороде, добавить яичную смесь. Готовить омлет на слабом огне под крышкой около 7 минут. Когда края омлета побелеют, посыпать его сыром и аккуратно свернуть в рулет с помощью лопатки.

5. Выложить омлет на тарелку и украсить кружочками редиса и салатными листьями.

6. Подавать вместе с чиабаттой или хрустящим багетом.

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Зелень, Омлет, Рецепт, Рецепт дня, Рулет, Рулет из омлета, Сыр.
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