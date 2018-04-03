Рецепт дня: паэлья с курицей и овощами
Рис с куриным филе, грибами, перцем и спаржей получается очень вкусным и нежным.
Весенняя паэлья с курицей и овощами – это сытное, аппетитное и очень ароматное блюдо, которое совершенного несложно приготовить дома.
Паэлья с курицей, грибами и овощами
Ингредиенты:
- 1 куриное филе
- 5 шампиньонов
- 1 луковица
- 2 зубчика чеснока
- 1 морковь
- 1 красный перец, желательно запеченный
- 1 стакан зеленого горошка
- 1 пучок спаржи (250 г)
- 2 стакана длиннозернистого риса
- соль, молотый перец
- чили
- 1 ст.л. сока лимона
- 5-6 стаканов воды или бульона
Рецепт приготовления:
1. Куриное филе помыть и нарезать кубиками.
2. Лук, морковь и чеснок почистить и мелко нарезать.
3. Грибы нарезать пластинками.
4. Спаржу зачистить, разрезать на куски и бланшировать 1-2 минуты в кипящей подсоленной воде.
5. На оливковом масле обжарить кусочки куриной грудки, лук и чеснок.
6. Затем добавить грибы, морковь и спаржу. Помешивая, жарить 10-15 минут.
7. Всыпать зеленый горошек и мелко нарезанный запеченный перец.
8. Добавить промытый рис и сок лимона. Перемешать, посолить и посыпать измельченным перцем чили.
9. Залить рис водой или овощным бульоном, довести до кипения и на среднем огне тушить до готовности. Перед подачей дать блюду настояться под крышкой.