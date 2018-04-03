Рецепт дня: паэлья с курицей и овощами

Весенняя паэлья с курицей и овощами – это сытное, аппетитное и очень ароматное блюдо, которое совершенного несложно приготовить дома.

Паэлья с курицей, грибами и овощами

Ингредиенты:

1 куриное филе

5 шампиньонов

1 луковица

2 зубчика чеснока

1 морковь

1 красный перец, желательно запеченный

1 стакан зеленого горошка

1 пучок спаржи (250 г)

2 стакана длиннозернистого риса

соль, молотый перец

чили

1 ст.л. сока лимона

5-6 стаканов воды или бульона

Рецепт приготовления:

1. Куриное филе помыть и нарезать кубиками.

2. Лук, морковь и чеснок почистить и мелко нарезать.

3. Грибы нарезать пластинками.

4. Спаржу зачистить, разрезать на куски и бланшировать 1-2 минуты в кипящей подсоленной воде.

5. На оливковом масле обжарить кусочки куриной грудки, лук и чеснок.

6. Затем добавить грибы, морковь и спаржу. Помешивая, жарить 10-15 минут.

7. Всыпать зеленый горошек и мелко нарезанный запеченный перец.

8. Добавить промытый рис и сок лимона. Перемешать, посолить и посыпать измельченным перцем чили.

9. Залить рис водой или овощным бульоном, довести до кипения и на среднем огне тушить до готовности. Перед подачей дать блюду настояться под крышкой.