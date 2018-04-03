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Рецепт дня: паэлья с курицей и овощами

Паэлья с курицей и овощами
07:33 Сегодня Телеграф
Фото из открытых источников

Рис с куриным филе, грибами, перцем и спаржей получается очень вкусным и нежным.

Весенняя паэлья с курицей и овощами – это сытное, аппетитное и очень ароматное блюдо, которое совершенного несложно приготовить дома.

Паэлья с курицей, грибами и овощами

Ингредиенты:

  • 1 куриное филе
  • 5 шампиньонов
  • 1 луковица
  • 2 зубчика чеснока
  • 1 морковь
  • 1 красный перец, желательно запеченный
  • 1 стакан зеленого горошка
  • 1 пучок спаржи (250 г)
  • 2 стакана длиннозернистого риса
  • соль, молотый перец
  • чили
  • 1 ст.л. сока лимона
  • 5-6 стаканов воды или бульона

Рецепт приготовления:

1. Куриное филе помыть и нарезать кубиками.
2. Лук, морковь и чеснок почистить и мелко нарезать.
3. Грибы нарезать пластинками.
4. Спаржу зачистить, разрезать на куски и бланшировать 1-2 минуты в кипящей подсоленной воде.
5. На оливковом масле обжарить кусочки куриной грудки, лук и чеснок.
6. Затем добавить грибы, морковь и спаржу. Помешивая, жарить 10-15 минут.
7. Всыпать зеленый горошек и мелко нарезанный запеченный перец.
8. Добавить промытый рис и сок лимона. Перемешать, посолить и посыпать измельченным перцем чили.
9. Залить рис водой или овощным бульоном, довести до кипения и на среднем огне тушить до готовности. Перед подачей дать блюду настояться под крышкой.

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Все по теме:

Курица, Овощи, Паэлья, Паэлья с курицей и овощами, Рецепт, Рецепт дня, Рис, Спаржа.
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