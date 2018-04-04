Рецепт дня: шоколадный пасхальный кулич
Пасху в 2018 году будут отмечать уже совсем скоро – 8 апреля.
По традиции на пасхальном столе обязательно должно быть три блюда: крашеные яйца, творожные пасхи и куличи. Многие путают пасхи и куличи, но это совершенно разные блюда. Кулич – это сладкая выпечка из дрожжевого теста, которую украшают глазурью, а пасху готовят из творога.
Ингредиенты:
- 260 г муки
- 30 г какао
- 15 г свежих или 5 г сухих дрожжей
- 20 г сливочного масла комнатной температуры
- 100 мл молока + 60 мл воды
- 50 г сахара
- ½ ч.л. соды
- 1 яйцо, некрупное, разделенное на белок и желток
- 85 г сушеной клюквы и цукатов манго, в произвольной пропорции
- мускатный орех, корица, гвоздика
- соль
- белковая глазурь, смешанная с небольшим количеством какао-порошка
Рецепт приготовления:
1. Какао насыпать в сотейник. Добавить соду, соль, сахар и воду. Перемешать, поставить на огонь и довести до кипения. Остудить.
2. Отмерить 60 г муки. Теплое молоко смешать с дрожжами. Влить в муку растворенные в молоке дрожжи. Перемешать, накрыть салфеткой, оставить примерно на полчаса.
3. В миску с подошедшей опарой добавить мягкое сливочное масло, желток, смесь из какао, оставшуюся муку и специи.
4. Хорошо вымесить тесто, собрать в шар, положить в смазанную растительным маслом миску.
5. Накрыть салфеткой, оставить на 1 час.
6. Сухофрукты нарезать.
7. Взбить белок. Вмешать его в тесто и добавить сухофрукты. По необходимости смазать руки (при ручном замесе) или миску растительным маслом, так как тесто будет довольно липким.
8. Поместить тесто в миску, снова накрыть салфеткой и оставить на 1 час.
9. Затем переложить в смазанную сливочным маслом форму и дать подняться еще раз.
10.После чего поставить в разогретую до 100 градусов духовку, выпекать 10 минут. Затем увеличить температуру до 180 градусов и выпекать еще около 40 минут.
11. Если кулич будет очень сильно подрумяниваться сверху, накрыть фольгой. Готовность кулича можно определить при помощи деревянной палочки: если она выходит из теста сухой, значит, кулич готов.
12. Готовый кулич полностью остудить и покрыть глазурью.