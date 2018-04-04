Рецепт дня: шоколадный пасхальный кулич

По традиции на пасхальном столе обязательно должно быть три блюда: крашеные яйца, творожные пасхи и куличи. Многие путают пасхи и куличи, но это совершенно разные блюда. Кулич – это сладкая выпечка из дрожжевого теста, которую украшают глазурью, а пасху готовят из творога.

Ингредиенты:

260 г муки

30 г какао

15 г свежих или 5 г сухих дрожжей

20 г сливочного масла комнатной температуры

100 мл молока + 60 мл воды

50 г сахара

½ ч.л. соды

1 яйцо, некрупное, разделенное на белок и желток

85 г сушеной клюквы и цукатов манго, в произвольной пропорции

мускатный орех, корица, гвоздика

соль

белковая глазурь, смешанная с небольшим количеством какао-порошка

Рецепт приготовления:

1. Какао насыпать в сотейник. Добавить соду, соль, сахар и воду. Перемешать, поставить на огонь и довести до кипения. Остудить.

2. Отмерить 60 г муки. Теплое молоко смешать с дрожжами. Влить в муку растворенные в молоке дрожжи. Перемешать, накрыть салфеткой, оставить примерно на полчаса.

3. В миску с подошедшей опарой добавить мягкое сливочное масло, желток, смесь из какао, оставшуюся муку и специи.

4. Хорошо вымесить тесто, собрать в шар, положить в смазанную растительным маслом миску.

5. Накрыть салфеткой, оставить на 1 час.

6. Сухофрукты нарезать.

7. Взбить белок. Вмешать его в тесто и добавить сухофрукты. По необходимости смазать руки (при ручном замесе) или миску растительным маслом, так как тесто будет довольно липким.

8. Поместить тесто в миску, снова накрыть салфеткой и оставить на 1 час.

9. Затем переложить в смазанную сливочным маслом форму и дать подняться еще раз.

10.После чего поставить в разогретую до 100 градусов духовку, выпекать 10 минут. Затем увеличить температуру до 180 градусов и выпекать еще около 40 минут.

11. Если кулич будет очень сильно подрумяниваться сверху, накрыть фольгой. Готовность кулича можно определить при помощи деревянной палочки: если она выходит из теста сухой, значит, кулич готов.

12. Готовый кулич полностью остудить и покрыть глазурью.