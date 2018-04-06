Рецепт дня: салат "Пасхальный цыпленок"
Если вы любите тематически оформленные блюда, приготовьте вкусный салат в виде пасхального цыпленка.
Салат "Пасхальный цыпленок" выкладывается слоями, каждый из которых промазывается майонезом, и выкладывается в форме яйца. Вы можете приготовить любой салат на свой вкус, и оформить его, как указано в рецепте.
Салат "Пасхальный цыпленок"
Ингредиенты:
- 350 г куриного филе
- 200 г маринованных шампиньонов
- 100 г консервированной кукурузы
- 2 моркови + для украшения
- 3 яйца + 1 белок для украшения
- 50 г тертого сыра
- 4 ст.л. домашнего майонеза или по вкусу
- соль, перец
- петрушка
- гвоздика или черный перец
Рецепт приготовления:
1. Куриное филе отварить в подсоленной воде, остудить и нарезать кубиками.
2. Маринованные грибы нарезать пластинками.
3. Яйца и морковь отварить, остудить и почистить.
4. Морковь натереть на крупной терке, яичные белки и желтки – на мелкой. Сыр мелко натереть.
5. На плоскую тарелку выложить куриное филе, формируя овал, посолить, поперчить и смазать майонезом.
6. Выложить слой маринованных грибов, покрыть майонезом.
7. Сверху высыпать консервированную кукурузу и тертую морковь, посолить, поперчить, смазать майонезом.
8. Посыпать тертым сыром бока, а в центр салата натереть яичный белок.
9. Поверх белка нарисовать зубочисткой фигурку цыпленка, присыпать ее тертым на мелкой терке желтком. Сделать "глаз" из горошины черного перца или бутона гвоздики. Прикрепить "клюв" и "крыло", вырезанные из кусочка вареной моркови. Декорировать салат листиками петрушки и морковными цветочками.