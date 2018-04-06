Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Климпуш-Цинцадзе: экономической необходимости в "Северном потоке-2" нет Климпуш-Цинцадзе: экономической необходимости в "Северном потоке-2" нет
Новости: США обвинили Россию в нечестной игре в Совбезе ООН США обвинили Россию в нечестной игре в Совбезе ООН
Новости: Джима принесла Украине первую медаль на ЧМ-2018 среди военных Джима принесла Украине первую медаль на ЧМ-2018 среди военных
Новости: Космоплан для туристов совершил первый полет на ракетной тяге Космоплан для туристов совершил первый полет на ракетной тяге
X

Рецепт дня: салат "Пасхальный цыпленок"

Салат "Пасхальный цыпленок"
07:36 Сегодня Телеграф
Фото из открытых источников

Если вы любите тематически оформленные блюда, приготовьте вкусный салат в виде пасхального цыпленка.

Салат "Пасхальный цыпленок" выкладывается слоями, каждый из которых промазывается майонезом, и выкладывается в форме яйца. Вы можете приготовить любой салат на свой вкус, и оформить его, как указано в рецепте.

Салат "Пасхальный цыпленок"

Ингредиенты:

  • 350 г куриного филе
  • 200 г маринованных шампиньонов
  • 100 г консервированной кукурузы
  • 2 моркови + для украшения
  • 3 яйца + 1 белок для украшения
  • 50 г тертого сыра
  • 4 ст.л. домашнего майонеза или по вкусу
  • соль, перец
  • петрушка
  • гвоздика или черный перец

Рецепт приготовления:

1. Куриное филе отварить в подсоленной воде, остудить и нарезать кубиками.

2. Маринованные грибы нарезать пластинками.

3. Яйца и морковь отварить, остудить и почистить.

4. Морковь натереть на крупной терке, яичные белки и желтки – на мелкой. Сыр мелко натереть.

5. На плоскую тарелку выложить куриное филе, формируя овал, посолить, поперчить и смазать майонезом.

6. Выложить слой маринованных грибов, покрыть майонезом.

7. Сверху высыпать консервированную кукурузу и тертую морковь, посолить, поперчить, смазать майонезом.

8. Посыпать тертым сыром бока, а в центр салата натереть яичный белок.

9. Поверх белка нарисовать зубочисткой фигурку цыпленка, присыпать ее тертым на мелкой терке желтком. Сделать "глаз" из горошины черного перца или бутона гвоздики. Прикрепить "клюв" и "крыло", вырезанные из кусочка вареной моркови. Декорировать салат листиками петрушки и морковными цветочками.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Пасха, Пасха 2018, Пасхальный салат, Рецепт, Рецепт дня, Салат, Салат цыпленок, Цыпленок.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Рецепт дня: паэлья с курицей и овощами Рецепт дня: постные кабачковые оладьи для всей семьи Рецепт дня: рыбный суп-рагу, который можно приготовить на Вербное воскресенье

Последние новости

Качинский анонсировал снижение зарплат для польских политиков Apple готовит обновление для линейки iPhone Улыбка до ушей: веселые анекдоты 6 апреля
Сегодня читают
01 Рюкзаки Авакова: НАБУ и САП завершили расследование
02 Жуткая травма Милевского в матче чемпионата Беларуси (Видео)
03 Ежедневное употребление таких напитков приближает инфаркт
04 Япония вернула Украине первый научный фильм, считавшийся утраченным
05 В космосе обнаружили гигантский ураган старше, чем Солнце
Новости сегодня
07:49 За секунду до трагедии: спасение из-под колес поезда (Видео)
07:46 Еще одна страна готова бойкотировать чемпионат мира по футболу в России
07:43 Суд освободил капитана крымского судна "Норд"
07:42 Самые милые существа: эти маленькие ослики растопят даже ледяное сердце (Фото)
07:39 У вас будет истерический смех: курьезные шедевры от забавных мастеров
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Лондон поделится выводами ОЗХО по делу Скрипаля Лондон поделится выводами ОЗХО по делу Скрипаля
Новости: Новая украинская школа: что изменится для детей с 1 сентября Новая украинская школа: что изменится для детей с 1 сентября
Новости: Юлия Скрипаль отказалась от помощи России Юлия Скрипаль отказалась от помощи России
Новости: Рецепт дня: салат "Пасхальный цыпленок" Рецепт дня: салат "Пасхальный цыпленок"
Добавить комментарий
0