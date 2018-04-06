Рецепт дня: салат "Пасхальный цыпленок"

Салат "Пасхальный цыпленок" выкладывается слоями, каждый из которых промазывается майонезом, и выкладывается в форме яйца. Вы можете приготовить любой салат на свой вкус, и оформить его, как указано в рецепте.

Салат "Пасхальный цыпленок"

Ингредиенты:

350 г куриного филе

200 г маринованных шампиньонов

100 г консервированной кукурузы

2 моркови + для украшения

3 яйца + 1 белок для украшения

50 г тертого сыра

4 ст.л. домашнего майонеза или по вкусу

соль, перец

петрушка

гвоздика или черный перец

Рецепт приготовления:

1. Куриное филе отварить в подсоленной воде, остудить и нарезать кубиками.

2. Маринованные грибы нарезать пластинками.

3. Яйца и морковь отварить, остудить и почистить.

4. Морковь натереть на крупной терке, яичные белки и желтки – на мелкой. Сыр мелко натереть.

5. На плоскую тарелку выложить куриное филе, формируя овал, посолить, поперчить и смазать майонезом.

6. Выложить слой маринованных грибов, покрыть майонезом.

7. Сверху высыпать консервированную кукурузу и тертую морковь, посолить, поперчить, смазать майонезом.

8. Посыпать тертым сыром бока, а в центр салата натереть яичный белок.

9. Поверх белка нарисовать зубочисткой фигурку цыпленка, присыпать ее тертым на мелкой терке желтком. Сделать "глаз" из горошины черного перца или бутона гвоздики. Прикрепить "клюв" и "крыло", вырезанные из кусочка вареной моркови. Декорировать салат листиками петрушки и морковными цветочками.