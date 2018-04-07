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Рецепт дня: творожный кулич на Пасху

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Творожный кулич на Пасху
07:10 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

Вкусная паска с изюмом и цукатами – главное блюдо Пасхи 2018.

Кроме традиционного выпекаемого кулича, к празднику готовят еще и творожную паску, которая не требует выпекания, но несмотря на это – она очень вкусная. Рецепт творожной паски очень прост и с ним справится каждая хозяйка.

На Пасху 2018 можно готовить традиционный творожный кулич, а можно разнообразить рецепт, добавив имбирь, лимон, или даже какао. Сайт "24" предлагает три рецепта творожной паски, которые не оставят вас равнодушными.

Универсальный совет: без хорошего творога не получится вкусной паски, поэтому к его выбору отнеситесь с особым вниманием.

Рецепт творожной паски

Ингредиенты:

  • творог – 1 кг
  • сливочное масло – 400 г
  • желтки – 6 шт.
  • сахар – 2 стакана
  • ванилин, лимонная цедра по вкусу.

Рецепт приготовления творожной паски:

1. Перетрите тщательно творог через сито. Если у вас творог жидковатый – заверните его в марлю и положите на несколько часов под пресс.

2. Разотрите масло, сахар и желтки. Добавьте в творог и тщательно перемешайте. Добавьте ванилин, лимонную цедру по вкусу.

3. Выложите полученную массу в форму. Накройте марлей и поставьте под пресс в холодное место на 6-8 часов.

Рецепт творожной паски с лимоном и имбирем

Ингредиенты:

  • творог – 270 г
  • имбирь засахаренный – 70 г
  • сливочное масло – 40 г
  • сливки 20-22% – 60 мл
  • яичный желток
  • сахар – 75 г
  • ванильный сахар – 2 ч.л.
  • цедра одного лимона.

Рецепт приготовления творожной паски с лимоном и имбирем:

1. Творог тщательно перетрите через сито. Порежьте цукаты.

2. Масло разотрите и добавьте в сыр. Сюда же добавьте цукаты и цедру лимона и перемешайте.

3. Сливки подогрейте. Смешай желток с сахаром и ванильным сахаром. Добавь яичную смесь в сливки, все вместе нагрейте, постоянно помешивая (но не доводите до кипения).

4. Творожную смесь добавьте в яично-сливочную, хорошо перемешайте.

5. Форму выстелите марлей. Заполните форму творожной массой, накройте марлей и поставьте под пресс в холодное место на 6-8 часов. Если будет образовываться жидкость, ее нужно сливать. Готовую паску переверните на тарелку и украсьте по желанию.

Рецепт шоколадного творожного кулича

Ингредиенты:

  • творог – 1 кг
  • сахар – 2 стакана
  • масло сливочное – 300 г
  • сметана – 6 ст.л.
  • какао-порошок – 4 ст.л.
  • шоколад черный, ванилин – по вкусу
  • соль – 1/4 ч.л.

Рецепт приготовления шоколадной творожной паски:

1. Размягченное сливочное масло хорошо разотрите, добавь сахар, соль, ванилин, какао и еще раз перетрите.

2. Свежий сухой творог протрите через сито, добавьте в него сметану, перемешайте и небольшими порциями введите постепенно в приготовленную ранее смесь из масла, сахара и какао. Хорошо перемешайте.

3. Когда смесь приобретет равномерный шоколадный цвет, переложите в форму, накройте марлей и поставьте под пресс в холодное место на 6-8 часов Готовую пасху выложите из формы и подайте на тарелке, посыпав сверху тертым шоколадом.

Вкусного кулича и светлой Пасхи!

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Все по теме:

Кулич, Пасха, Пасха 2018, Творог, Творожный кулич на Пасху.
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