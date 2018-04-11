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Рецепт дня: зеленый борщ со щавелем
07:29 Сегодня Телеграф
Фото из открытых источников
Вкусный щавелевый суп с рисом и молодой крапивой.
Весна – сезон молодой свежей зелени. Приготовьте на обед зеленый борщ со щавелем и крапивой.
Зеленый борщ
Ингредиенты:
- 400 г мяса
- 3 картофелины
- 100 г риса
- 3 яйца
- по 0.5 пучка щавеля и молодой крапивы
- 4 вареных куриных яйца или 8-10 перепелиных
- соль, молотый перец
- 2 л воды
- сметана
Рецепт приготовления:
1. Мясо помыть и залить холодной водой. Довести до кипения, снять пену и варить до почти полной готовности.
2. Картофель почистить и нарезать кубиками. Добавить в бульон вместе с промытым рисом. Приправить солью и перцем.
3. За 10 минут до конца приготовления добавить промытую и нашинкованную зелень.
4. Достать из бульона мясо, разрезать его на кусочки и вернуть в бульон. Снова довести до кипения и снять с огня.
5. Подавать зеленый борщ вместе со сметаной и половинками вареных яиц.
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