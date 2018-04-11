Рецепт дня: зеленый борщ со щавелем

Весна – сезон молодой свежей зелени. Приготовьте на обед зеленый борщ со щавелем и крапивой.

Зеленый борщ

Ингредиенты:

400 г мяса

3 картофелины

100 г риса

3 яйца

по 0.5 пучка щавеля и молодой крапивы

4 вареных куриных яйца или 8-10 перепелиных

соль, молотый перец

2 л воды

сметана

Рецепт приготовления:

1. Мясо помыть и залить холодной водой. Довести до кипения, снять пену и варить до почти полной готовности.

2. Картофель почистить и нарезать кубиками. Добавить в бульон вместе с промытым рисом. Приправить солью и перцем.

3. За 10 минут до конца приготовления добавить промытую и нашинкованную зелень.

4. Достать из бульона мясо, разрезать его на кусочки и вернуть в бульон. Снова довести до кипения и снять с огня.

5. Подавать зеленый борщ вместе со сметаной и половинками вареных яиц.