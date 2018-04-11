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Рецепт дня: зеленый борщ со щавелем

Зеленый борщ со щавелем
07:29 Сегодня Телеграф
Фото из открытых источников

Вкусный щавелевый суп с рисом и молодой крапивой.

Весна – сезон молодой свежей зелени. Приготовьте на обед зеленый борщ со щавелем и крапивой.

Зеленый борщ

Ингредиенты:

  • 400 г мяса
  • 3 картофелины
  • 100 г риса
  • 3 яйца
  • по 0.5 пучка щавеля и молодой крапивы
  • 4 вареных куриных яйца или 8-10 перепелиных
  • соль, молотый перец
  • 2 л воды
  • сметана

Рецепт приготовления:

1. Мясо помыть и залить холодной водой. Довести до кипения, снять пену и варить до почти полной готовности.

2. Картофель почистить и нарезать кубиками. Добавить в бульон вместе с промытым рисом. Приправить солью и перцем.

3. За 10 минут до конца приготовления добавить промытую и нашинкованную зелень.

4. Достать из бульона мясо, разрезать его на кусочки и вернуть в бульон. Снова довести до кипения и снять с огня.

5. Подавать зеленый борщ вместе со сметаной и половинками вареных яиц.

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Борщ, Зеленый борщ, Рецепт, Рецепт дня, Щавель.
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