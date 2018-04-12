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Рецепт дня: свиные отбивные с яблочным соусом

Свиные отбивные с яблочным соусом
07:57 Сегодня Телеграф
Фото из открытых источников

Жареная свинина с яблоками, луком и пряными травами.

Свинина, яблоки и шалфей – это классическое кулинарное сочетание. Подавайте готовое блюдо вместе с булгуром, полентой или воздушным картофельным пюре.

Свиные отбивные с яблоками

Ингредиенты:

  • 1 столовая ложка муки
  • 1 чайная ложка соли
  • 1 1/2 чайной ложки шалфея
  • 1 чайная ложка измельченного чеснока
  • 1 чайная ложка листьев тимьяна
  • 1/2 чайной ложки молотого перца
  • 1/2 чайной ложки паприки
  • 4 свиные отбивные без кости толщиной 2.5 см (около 550 г)
  • 2 столовые ложки оливкового масла
  • 1 средний лук, тонко нарезанный
  • 2 красных яблока, тонко нарезанных
  • 1/2 стакана яблочного сока
  • 1 столовая ложка коричневого сахара

Рецепт приготовления:

Перемешайте муку, соль и приправы в маленькой миске. Посыпьте свиные отбивные с двух сторон 1 столовой ложкой мучной смеси.

Нагрейте масло в большой сковороде на среднем огне. Добавьте свиные отбивные; подрумяньте их с обеих сторон. Достаньте из сковороды.

Добавьте в сковороду лук и обжарьте его до мягкости. Затем добавьте яблоки, готовьте еще 2-3 минуты, помешивая время от времени.

Тщательно перемешайте яблочный сок, сахар и оставшуюся муку со специями. Верните свиные отбивные в сковородку, доведите до кипения. Уменьшите огонь до минимума; накройте крышкой и тушите 5 минут или до желаемой степени готовности.

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Рецепт, Рецепт дня, Свинина, Свиные отбивные, Соус, Яблочный соус.
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