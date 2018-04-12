Рецепт дня: свиные отбивные с яблочным соусом

Свинина, яблоки и шалфей – это классическое кулинарное сочетание. Подавайте готовое блюдо вместе с булгуром, полентой или воздушным картофельным пюре.

Свиные отбивные с яблоками

Ингредиенты:

1 столовая ложка муки

1 чайная ложка соли

1 1/2 чайной ложки шалфея

1 чайная ложка измельченного чеснока

1 чайная ложка листьев тимьяна

1/2 чайной ложки молотого перца

1/2 чайной ложки паприки

4 свиные отбивные без кости толщиной 2.5 см (около 550 г)

2 столовые ложки оливкового масла

1 средний лук, тонко нарезанный

2 красных яблока, тонко нарезанных

1/2 стакана яблочного сока

1 столовая ложка коричневого сахара

Рецепт приготовления:

Перемешайте муку, соль и приправы в маленькой миске. Посыпьте свиные отбивные с двух сторон 1 столовой ложкой мучной смеси.

Нагрейте масло в большой сковороде на среднем огне. Добавьте свиные отбивные; подрумяньте их с обеих сторон. Достаньте из сковороды.

Добавьте в сковороду лук и обжарьте его до мягкости. Затем добавьте яблоки, готовьте еще 2-3 минуты, помешивая время от времени.

Тщательно перемешайте яблочный сок, сахар и оставшуюся муку со специями. Верните свиные отбивные в сковородку, доведите до кипения. Уменьшите огонь до минимума; накройте крышкой и тушите 5 минут или до желаемой степени готовности.