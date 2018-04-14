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Рецепт дня: как приготовить весенний салат с креветками, авокадо и картофелем

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Рецепт дня: как приготовить весенний салат с креветками, авокадо и картофелем
07:09 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

Это сытное блюдо вполне может заменить полноценный обед.

Готовим аппетитный салат из картофеля, авокадо, креветок, зелени и помидоров с пряным соусом винегрет.

Весенний салат с креветками и авокадо

Ингредиенты:

  • 450 г картофеля, очищенного и нарезанного тонкими кружочками
  • 1 столовая ложка белого винного уксуса
  • 2 столовые ложки воды
  • ¼ чайной ложки соли
  • 2 чайные ложки рубленого лука-шалот
  • 1 столовая ложка измельченного свежего укропа
  • 450 г очищенных креветок
  • 3 столовые ложки свежего лимонного сока
  • 2 чайные ложки белого винного уксуса
  • 2 столовые ложки дижонской горчицы
  • 2 столовые ложки оливкового масла
  • 8 листьев латука или небольшой пучок рукколы
  • 2 чайные ложки оливкового масла
  • 2 маленьких помидора, нарезанных дольками, или горсть томатов черри
  • 1 авокадо, нарезанный

Рецепт приготовления:

Доведите подсоленную воду до кипения в средней кастрюле. В ней будут готовиться креветки.

Поместите картофель в среднюю кастрюлю; залейте водой и варите на медленном огне 5-8 минут, до мягкости. Не переварите. Слейте воду, накройте крышкой и оставьте на 5 минут.

Смешайте 1 столовую ложку уксуса, 2 столовые ложки воды, 1/4 чайной ложки соли и измельченный лук-шалот, чтобы сделать соус винегрет. Используя силиконовую лопатку, аккуратно перемешайте картофель с винегретом, укропом и щепоткой черного перца. Отложите в сторону.

Наполните миску ледяной водой. Бросьте креветки в кипящую воду и варите в течение 2 минут, до готовности. Слейте жидкость и окуните в ледяную воду. Когда креветки остынут, тщательно процедите.

В средней миске перемешайте лимонный сок, 2 чайные ложки уксуса, горчицу и 2 столовые ложки оливкового масла. Добавьте соль и перец по вкусу. Бросьте креветки в соус.

Салат помойте и порвите руками, выложите на четыре тарелки.

Аккуратно перемешайте картофель с 2 чайными ложками оливкового масла, затем выложите его на зелень. Сверху положите помидоры, авокадо и креветки. Полейте заправкой и подавайте.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА! 

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Все по теме:

Авокадо, Весенний салат, Картофель, Креветки, Рецепт, Рецепт дня, Салат.
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