Рецепт дня: как приготовить весенний салат с креветками, авокадо и картофелем
Это сытное блюдо вполне может заменить полноценный обед.
Готовим аппетитный салат из картофеля, авокадо, креветок, зелени и помидоров с пряным соусом винегрет.
Весенний салат с креветками и авокадо
Ингредиенты:
- 450 г картофеля, очищенного и нарезанного тонкими кружочками
- 1 столовая ложка белого винного уксуса
- 2 столовые ложки воды
- ¼ чайной ложки соли
- 2 чайные ложки рубленого лука-шалот
- 1 столовая ложка измельченного свежего укропа
- 450 г очищенных креветок
- 3 столовые ложки свежего лимонного сока
- 2 чайные ложки белого винного уксуса
- 2 столовые ложки дижонской горчицы
- 2 столовые ложки оливкового масла
- 8 листьев латука или небольшой пучок рукколы
- 2 чайные ложки оливкового масла
- 2 маленьких помидора, нарезанных дольками, или горсть томатов черри
- 1 авокадо, нарезанный
Рецепт приготовления:
Доведите подсоленную воду до кипения в средней кастрюле. В ней будут готовиться креветки.
Поместите картофель в среднюю кастрюлю; залейте водой и варите на медленном огне 5-8 минут, до мягкости. Не переварите. Слейте воду, накройте крышкой и оставьте на 5 минут.
Смешайте 1 столовую ложку уксуса, 2 столовые ложки воды, 1/4 чайной ложки соли и измельченный лук-шалот, чтобы сделать соус винегрет. Используя силиконовую лопатку, аккуратно перемешайте картофель с винегретом, укропом и щепоткой черного перца. Отложите в сторону.
Наполните миску ледяной водой. Бросьте креветки в кипящую воду и варите в течение 2 минут, до готовности. Слейте жидкость и окуните в ледяную воду. Когда креветки остынут, тщательно процедите.
В средней миске перемешайте лимонный сок, 2 чайные ложки уксуса, горчицу и 2 столовые ложки оливкового масла. Добавьте соль и перец по вкусу. Бросьте креветки в соус.
Салат помойте и порвите руками, выложите на четыре тарелки.
Аккуратно перемешайте картофель с 2 чайными ложками оливкового масла, затем выложите его на зелень. Сверху положите помидоры, авокадо и креветки. Полейте заправкой и подавайте.
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!