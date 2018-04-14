Рецепт дня: как приготовить весенний салат с креветками, авокадо и картофелем

Готовим аппетитный салат из картофеля, авокадо, креветок, зелени и помидоров с пряным соусом винегрет.

Весенний салат с креветками и авокадо

Ингредиенты:

450 г картофеля, очищенного и нарезанного тонкими кружочками

1 столовая ложка белого винного уксуса

2 столовые ложки воды

¼ чайной ложки соли

2 чайные ложки рубленого лука-шалот

1 столовая ложка измельченного свежего укропа

450 г очищенных креветок

3 столовые ложки свежего лимонного сока

2 чайные ложки белого винного уксуса

2 столовые ложки дижонской горчицы

2 столовые ложки оливкового масла

8 листьев латука или небольшой пучок рукколы

2 чайные ложки оливкового масла

2 маленьких помидора, нарезанных дольками, или горсть томатов черри

1 авокадо, нарезанный

Рецепт приготовления:

Доведите подсоленную воду до кипения в средней кастрюле. В ней будут готовиться креветки.

Поместите картофель в среднюю кастрюлю; залейте водой и варите на медленном огне 5-8 минут, до мягкости. Не переварите. Слейте воду, накройте крышкой и оставьте на 5 минут.

Смешайте 1 столовую ложку уксуса, 2 столовые ложки воды, 1/4 чайной ложки соли и измельченный лук-шалот, чтобы сделать соус винегрет. Используя силиконовую лопатку, аккуратно перемешайте картофель с винегретом, укропом и щепоткой черного перца. Отложите в сторону.

Наполните миску ледяной водой. Бросьте креветки в кипящую воду и варите в течение 2 минут, до готовности. Слейте жидкость и окуните в ледяную воду. Когда креветки остынут, тщательно процедите.

В средней миске перемешайте лимонный сок, 2 чайные ложки уксуса, горчицу и 2 столовые ложки оливкового масла. Добавьте соль и перец по вкусу. Бросьте креветки в соус.

Салат помойте и порвите руками, выложите на четыре тарелки.

Аккуратно перемешайте картофель с 2 чайными ложками оливкового масла, затем выложите его на зелень. Сверху положите помидоры, авокадо и креветки. Полейте заправкой и подавайте.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!