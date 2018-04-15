Рецепт дня: корзинки из песочного теста с творогом и консервированными персиками
Для приготовления тарталеток лучше всего подойдут металлические формочки диаметром 10-12 сантиметров.
Рубленое слоеное тесто в десерте можно заменить песочным. А чтобы начинка получилась воздушный, протрите творог через сито.
Тарталетки с творогом и персиками
Ингредиенты:
Для теста:
- 100 г сливочного масла
- 200 г муки
- 6 ст.л. ледяной воды или молока
- 1 щепотка соли
Для начинки:
- 200 г мягкого творога
- 1 яйцо
- 2 ст.л. жирной сметаны
- 2 ст.л. сахара
- цедра 1 лимона или апельсина
- половинки консервированных персиков
Рецепт приготовления:
Холодное масло смешайте с просеянной мукой и солью, порубите ножом в мелкую крошку. Добавьте холодную воду, быстро замесите тесто и соберите его в шар. Положите его в холодильник на 30-40 минут.
Разогрейте духовку до 180°С.
Смешайте все ингредиенты для крема.
Охлажденное тесто выложить в формочки и сделайте пальцами бортики.
Заполните тартинки творожным кремом, сверху положите по половинке персика срезом вниз и слегка придавите.
Выпекайте пирожные 20-40 минут в зависимости от размера.
Слегка остудите корзинки в формах, переложите на тарелки.
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!