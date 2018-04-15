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Рецепт дня: корзинки из песочного теста с творогом и консервированными персиками

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корзинки из песочного теста с творогом и консервированными персиками
07:18 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

Для приготовления тарталеток лучше всего подойдут металлические формочки диаметром 10-12 сантиметров.

Рубленое слоеное тесто в десерте можно заменить песочным. А чтобы начинка получилась воздушный, протрите творог через сито.

Тарталетки с творогом и персиками

Ингредиенты:

Для теста:

  • 100 г сливочного масла
  • 200 г муки
  • 6 ст.л. ледяной воды или молока
  • 1 щепотка соли

Для начинки:

  • 200 г мягкого творога
  • 1 яйцо
  • 2 ст.л. жирной сметаны
  • 2 ст.л. сахара
  • цедра 1 лимона или апельсина
  • половинки консервированных персиков

Рецепт приготовления:

Холодное масло смешайте с просеянной мукой и солью, порубите ножом в мелкую крошку. Добавьте холодную воду, быстро замесите тесто и соберите его в шар. Положите его в холодильник на 30-40 минут.

Разогрейте духовку до 180°С.

Смешайте все ингредиенты для крема.

Охлажденное тесто выложить в формочки и сделайте пальцами бортики.

Заполните тартинки творожным кремом, сверху положите по половинке персика срезом вниз и слегка придавите.

Выпекайте пирожные 20-40 минут в зависимости от размера.

Слегка остудите корзинки в формах, переложите на тарелки.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА! 

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