Рецепт дня: корзинки из песочного теста с творогом и консервированными персиками

Рубленое слоеное тесто в десерте можно заменить песочным. А чтобы начинка получилась воздушный, протрите творог через сито.

Тарталетки с творогом и персиками

Ингредиенты:

Для теста:

100 г сливочного масла

200 г муки

6 ст.л. ледяной воды или молока

1 щепотка соли

Для начинки:

200 г мягкого творога

1 яйцо

2 ст.л. жирной сметаны

2 ст.л. сахара

цедра 1 лимона или апельсина

половинки консервированных персиков

Рецепт приготовления:

Холодное масло смешайте с просеянной мукой и солью, порубите ножом в мелкую крошку. Добавьте холодную воду, быстро замесите тесто и соберите его в шар. Положите его в холодильник на 30-40 минут.

Разогрейте духовку до 180°С.

Смешайте все ингредиенты для крема.

Охлажденное тесто выложить в формочки и сделайте пальцами бортики.

Заполните тартинки творожным кремом, сверху положите по половинке персика срезом вниз и слегка придавите.

Выпекайте пирожные 20-40 минут в зависимости от размера.

Слегка остудите корзинки в формах, переложите на тарелки.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!