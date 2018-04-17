Рецепт дня: хачапури с тремя видами сыра
Для теста вам понадобится мацони или кефир.
Хачапури – популярное блюдо грузинской кухни, которое представляет собой лепешку с сыром, мясом или рыбой. Сегодня мы приготовим домашние хачапури с брынзой, сулугуни и имеретинским сыром.
Хачапури с сыром по-грузински
Ингредиенты:
- 5 стаканов пшеничной муки
- 1 яйцо
- 500 мл мацони или кефира
- 300 г брынзы
- 200 г сулугуни
- 100 г имеретинского сыра
- 1 ч.л. соли
- 1 ч.л. сахара
- 1 ст.л. разрыхлителя без горки
- 2 ст.л. растительного масла
Рецепт приготовления:
Просейте муку вместе с разрыхлителем. Сделайте в муке "колодец" и влейте в него мацони, взбитое вилкой яйцо и немного растительного масла; добавьте соль и сахар. Замесите эластичное тесто, заверните его в пленку и поставьте в холодильник на час.
Сыры натрите на терке и перемешайте.
Достаньте охлажденное тесто из холодильника, раскатайте его на небольшие кусочки круглой или овальной формы толщиной не тоньше 1 см, на середину каждой лепешки выложите по 5 ст.л. сыра и соберите края теста в "мешочек". Середину оставьте открытой.
После этого аккуратно переверните лепешку, чтобы не высыпался сыр, и раскатайте скалкой.
Разогрейте духовку или сковороду, смажьте растительным маслом и выпекайте хачапури сыром вверх на среднем огне.
Готовые хачапури подавайте горячими, смазав их сливочным маслом.
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!