Рецепт дня: хачапури с тремя видами сыра

Хачапури – популярное блюдо грузинской кухни, которое представляет собой лепешку с сыром, мясом или рыбой. Сегодня мы приготовим домашние хачапури с брынзой, сулугуни и имеретинским сыром.

Хачапури с сыром по-грузински

Ингредиенты:

5 стаканов пшеничной муки

1 яйцо

500 мл мацони или кефира

300 г брынзы

200 г сулугуни

100 г имеретинского сыра

1 ч.л. соли

1 ч.л. сахара

1 ст.л. разрыхлителя без горки

2 ст.л. растительного масла

Рецепт приготовления:

Просейте муку вместе с разрыхлителем. Сделайте в муке "колодец" и влейте в него мацони, взбитое вилкой яйцо и немного растительного масла; добавьте соль и сахар. Замесите эластичное тесто, заверните его в пленку и поставьте в холодильник на час.

Сыры натрите на терке и перемешайте.

Достаньте охлажденное тесто из холодильника, раскатайте его на небольшие кусочки круглой или овальной формы толщиной не тоньше 1 см, на середину каждой лепешки выложите по 5 ст.л. сыра и соберите края теста в "мешочек". Середину оставьте открытой.

После этого аккуратно переверните лепешку, чтобы не высыпался сыр, и раскатайте скалкой.

Разогрейте духовку или сковороду, смажьте растительным маслом и выпекайте хачапури сыром вверх на среднем огне.

Готовые хачапури подавайте горячими, смазав их сливочным маслом.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!