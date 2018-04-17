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Рецепт дня: хачапури с тремя видами сыра

Смотрите фото (3)
хачапури с тремя видами сыра
07:19 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

Для теста вам понадобится мацони или кефир.

Хачапури – популярное блюдо грузинской кухни, которое представляет собой лепешку с сыром, мясом или рыбой. Сегодня мы приготовим домашние хачапури с брынзой, сулугуни и имеретинским сыром.

Хачапури с сыром по-грузински

Ингредиенты:

  • 5 стаканов пшеничной муки
  • 1 яйцо
  • 500 мл мацони или кефира
  • 300 г брынзы
  • 200 г сулугуни
  • 100 г имеретинского сыра
  • 1 ч.л. соли
  • 1 ч.л. сахара
  • 1 ст.л. разрыхлителя без горки
  • 2 ст.л. растительного масла

Рецепт приготовления:

Просейте муку вместе с разрыхлителем. Сделайте в муке "колодец" и влейте в него мацони, взбитое вилкой яйцо и немного растительного масла; добавьте соль и сахар. Замесите эластичное тесто, заверните его в пленку и поставьте в холодильник на час.

Сыры натрите на терке и перемешайте.

Достаньте охлажденное тесто из холодильника, раскатайте его на небольшие кусочки круглой или овальной формы толщиной не тоньше 1 см, на середину каждой лепешки выложите по 5 ст.л. сыра и соберите края теста в "мешочек". Середину оставьте открытой.

После этого аккуратно переверните лепешку, чтобы не высыпался сыр, и раскатайте скалкой.

Разогрейте духовку или сковороду, смажьте растительным маслом и выпекайте хачапури сыром вверх на среднем огне.

Готовые хачапури подавайте горячими, смазав их сливочным маслом.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА! 

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Все по теме:

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