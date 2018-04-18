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Рецепт дня: барбекю из кусочков курицы

Барбекю из кусочков курицы
07:38 Сегодня Телеграф
Фото из открытых источников

Вы можете использовать куриные ножки или бедрышки.

Барбекю из куриного мяса вполне можно считать здоровой пищей. Главное, не передерживать его на огне и подавать вместе со свежими овощами и зеленью.

Куриные ножки на гриле

Ингредиенты:

  • 1 кг куриных бедрышек или голеней
  • 1 луковица
  • 1 лимон или лайм
  • 2 ст.л. растительного масла
  • соль, молотый перец
  • петрушка
  • томатный соус

Рецепт приготовления:

1. Кусочки курицы промыть и обсушить.

2. Выложить мясо в миску, добавить нарезанный полукольцами лук. Добавить молотый перец и соль. Полить оливковым маслом и свежевыжатым лимонным соком, перемешать.

3. Накрыть все крышкой и поставить мариноваться в холодильник на 1 час.

4. Пока курица маринуется, разогреть угли.

5. Выложить куски птицы на решетку.

6. Жарить, время от времени переворачивая, пока мясо не подрумянится, около 20 минут. Из готовой курицы при прокалывании должен выделяться прозрачный сок.

7. Выложить куриные ножки на блюдо, подавать с зеленью, овощами, томатным соусом и кусочками лайма.

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Все по теме:

Барбекю, Барбекю из курицы, Курица, Рецепт, Рецепт дня.
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