Рецепт дня: салат из пасты с курицей, помидорами и соусом песто

Классический итальянский соус песто готовится из зеленого базилика. Мы предлагаем вам весенний вариант – с черемшой. Эта зелень придаст соусу приятный чесночный аромат.

Салат из макарон с курицей и песто из черемши

Ингредиенты:

Для соуса:

большой пучок черемши

100 г кедровых или грецких орехов

100 г сыра пармезан

оливковое масло

соль, молотый черный перец

Для салата:

400 г фигурной пасты

3 куриных филе

оливковое масло

соль, перец

100 г помидоров черри

небольшой пучок петрушки

3-4 ст.л. песто из черемши

Рецепт приготовления:

1. Черемшу помыть и обсушить. Листья крупно порубить и сложить в чашу блендера. Добавить орехи и нарезанный сыр, измельчить в пюре. У настоящего соуса песто должна быть зернистая текстура. Посолить и поперчить, добавить оливковое масло и еще раз перемешать.

2.Курицу натереть солью, перцем и оливковым маслом, обжарить на гриле и запечь в духовке. Немного остудить и нарезать.

3. Пасту отварить в подсоленной воде. Слить жидкость, добавить соус песто и перемешать.

4. Помидоры черри разрезать пополам. Петрушку мелко порубить.

5. Добавить к макаронам помидоры, петрушку и курицу. Посолить и поперчить, перемешать.