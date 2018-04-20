Рецепт дня: салат из пасты с курицей, помидорами и соусом песто
Этот сытный салат может стать полноценным ужином.
Классический итальянский соус песто готовится из зеленого базилика. Мы предлагаем вам весенний вариант – с черемшой. Эта зелень придаст соусу приятный чесночный аромат.
Салат из макарон с курицей и песто из черемши
Ингредиенты:
Для соуса:
- большой пучок черемши
- 100 г кедровых или грецких орехов
- 100 г сыра пармезан
- оливковое масло
- соль, молотый черный перец
Для салата:
- 400 г фигурной пасты
- 3 куриных филе
- оливковое масло
- соль, перец
- 100 г помидоров черри
- небольшой пучок петрушки
- 3-4 ст.л. песто из черемши
Рецепт приготовления:
1. Черемшу помыть и обсушить. Листья крупно порубить и сложить в чашу блендера. Добавить орехи и нарезанный сыр, измельчить в пюре. У настоящего соуса песто должна быть зернистая текстура. Посолить и поперчить, добавить оливковое масло и еще раз перемешать.
2.Курицу натереть солью, перцем и оливковым маслом, обжарить на гриле и запечь в духовке. Немного остудить и нарезать.
3. Пасту отварить в подсоленной воде. Слить жидкость, добавить соус песто и перемешать.
4. Помидоры черри разрезать пополам. Петрушку мелко порубить.
5. Добавить к макаронам помидоры, петрушку и курицу. Посолить и поперчить, перемешать.