Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 20.04.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Минфин США: Трамп доволен эффектом санкций против РФ
Минфин США: Трамп доволен эффектом санкций против РФ
Новости: Розенко поручил активизировать работу по легализации зарплат
Розенко поручил активизировать работу по легализации зарплат
Новости: Украинка стала бронзовой призеркой чемпионата Европы по шахматам
Украинка стала бронзовой призеркой чемпионата Европы по шахматам
Новости: Утерянные изобретения, которые могли изменить мир
Утерянные изобретения, которые могли изменить мир
X

Рецепт дня: салат из пасты с курицей, помидорами и соусом песто

Салат из пасты с курицей, помидорами и соусом песто
07:48 Сегодня Телеграф
Фото из открытых источников

Этот сытный салат может стать полноценным ужином.

Классический итальянский соус песто готовится из зеленого базилика. Мы предлагаем вам весенний вариант – с черемшой. Эта зелень придаст соусу приятный чесночный аромат.

Салат из макарон с курицей и песто из черемши

Ингредиенты:

Для соуса:

  • большой пучок черемши
  • 100 г кедровых или грецких орехов
  • 100 г сыра пармезан
  • оливковое масло
  • соль, молотый черный перец

Для салата:

  • 400 г фигурной пасты
  • 3 куриных филе
  • оливковое масло
  • соль, перец
  • 100 г помидоров черри
  • небольшой пучок петрушки
  • 3-4 ст.л. песто из черемши

Рецепт приготовления:

1. Черемшу помыть и обсушить. Листья крупно порубить и сложить в чашу блендера. Добавить орехи и нарезанный сыр, измельчить в пюре. У настоящего соуса песто должна быть зернистая текстура. Посолить и поперчить, добавить оливковое масло и еще раз перемешать.

2.Курицу натереть солью, перцем и оливковым маслом, обжарить на гриле и запечь в духовке. Немного остудить и нарезать.

3. Пасту отварить в подсоленной воде. Слить жидкость, добавить соус песто и перемешать.

4. Помидоры черри разрезать пополам. Петрушку мелко порубить.

5. Добавить к макаронам помидоры, петрушку и курицу. Посолить и поперчить, перемешать.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Курица, Паста, Рецепт, Рецепт дня, Салат, Салат из пасты с курицей, Соус.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Рецепт дня: как приготовить весенний салат с креветками, авокадо и картофелем Рецепт дня: яичница-болтунья по-средиземноморски Рецепт дня: свиные отбивные с яблочным соусом

Последние новости

"Как я мог отказаться от российского гражданства?": Жабченко рассказал, почему больше не судит матчи УПЛ Осужденные за убийство Немцова обжаловали приговор в ЕСПЧ Кравченко: Атмосфера на матче в Днепре была замечательная
Сегодня читают
01 Парубий рассказал о "тяжелой дискуссии" насчет Антикоррупционного суда
02 Гассиев: Жаль, что Усик получил травму
03 Сергей Ребров уволен с поста наставника "Аль-Ахли"
04 "Фенербахче" - "Бешикташ": матч кубка прерван из-за беспорядков на трибунах
05 Оппоблок направил патриарху Варфоломею I послание
Новости сегодня
08:24 Смех да и только: работники зоопарка развлекаются в свободное время
08:19 Наставник ПСЖ не собирается покидать клуб
08:16 Современный дизайн: как сделать из маленькой квартиры роскошное жилье (Фото)
08:11 Украинская группа Naosleep сняли необыкновенный клип на крыше (Видео)
08:09 Болтон сообщил послу РФ условия для улучшения отношений с США
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В НАБУ прокомментировали "пленки Онищенко"
В НАБУ прокомментировали "пленки Онищенко"
Новости: Хакеры взломали сайт ГП "Антонов"
Хакеры взломали сайт ГП "Антонов"
Новости: Финал Кубка Украины состоится 9 мая в Днепре
Финал Кубка Украины состоится 9 мая в Днепре
Новости: Рецепт дня: салат из пасты с курицей, помидорами и соусом песто
Рецепт дня: салат из пасты с курицей, помидорами и соусом песто
Добавить комментарий
0