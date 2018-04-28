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Рецепт дня: печенье на кокосовом масле

Смотрите фото (7)
Печенье на кокосовом масле
08:24 Сб, 28 Апрель 2018 Телеграф
hochu.ua
Фото: из открытых источников

Вкусное печенье, которое понравится и детям, и взрослым.

Заметки: если ты захочешь использовать спельтовую муку, одумайся! (Ну или хотя бы следи, что ты соблюдаешь весовые нормы). Мука без глютена может быть использована в этом рецепте, но тебе придется увеличить количество разрыхлителя до 1 столовой ложки (12гр). О чем ты должна помнить – не перегрузи тесто. Если оно до сих пор влажное, после добавления в тесто молока, не переживай, все наладится, как только ты начнешь замес. Для более сладкого печенья добавь 1 ст.л. тростникового сахара.

Печенье на кокосовом масле

Рецепт

315 гр универсальной не рафинированной муки

1 ст.л. картофельного крохмала

1 ч.л. морской соли

2 ч.л. разрыхлителя

6 ст.л. рафинированного кокосового масла

215 гр. миндального молока

Разогрей духовку до 220 градусов. Устели противень пергаментом/селиконовым ковриком. В большой посудине смешай муку, крахмал, соль и разрыхлитель. Полей кокосовым маслом и руками вмешай масло в тесто. Работай над текстурой, пока масло полностью не впитается, и у тебя не получится что-то похожее на то, что на фото номер 2 ниже.

Сделай углубление в центре и влей миндальное молоко. Затем, с помощью спатулы аккуратно мешай тесто от края к центру. Я повторяю: НЕ ПЕРЕСТАРАЙСЯ! Легкая влажность или небольшие комочки– итс окей.

Мы на финишной прямой. Присыпь пергамент мукой. Раскатай тесто. Присыпь тесто мукой. затем сложи тесто, подобно тому, как ты бы складывала письмо. Разверни на 90 градусов, так, чтобы длинная часть смотрела на тебя. Затем повтори процесс присыпки, раскатывания и складывания конверта. Пригладь слегка тесто – обещаю, это последняя манипуляция – разрежь тесто на 6 кусочков (используй острый нож, чтобы не осталось лишних клочков). Уложи печенье на подготовленную поверхность для выпекания, взбрыкни миндальным молоком, если пожелаешь. Выпекай при 220 градусах 14-15 минут. Пока печенье не станет золотеть и подпереться сверху. Наслаждайся немедленно! (желательно вместе с кокосовыми сливками и вареньем) Если нужно, печенье может сохраняться до 24 часов, но рекомендуются к уничтожению сразу же по выходу из духовки.

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Печенье, Печенье на кокосовом масле, Рацион, Рецепт дня, Сладости.
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