Рецепт дня: классический винегрет
Винегрет состоит из полезных компонентов.
Одно из самых популярных блюд на постсоветском пространстве – салат винегрет – делают из полезных ингредиентов, которые мы должны иметь в своем рационе. Также классический винегрет заправляют маслом и бальзамическим уксусом, а не вредным майонезом, ставшего неотъемлемой частью всех праздничных блюд. Поэтому вы обязательно должны приготовить винегрет для себя и своей семьи, чтобы насладиться им на ужин.
Винегрет классический
Что нам понадобится:
220 г картофеля
150 г свеклы
120 г морковки
150 г соленых огурцов
100 г лука
50 мл растительного масла
50 мл бальзамического уксуса
соль
сахар
черный молотый перец
Винегрет классический: как готовить
1. Отварить овощи для винегрета. Почистить картофель, свеклу, морковь, затем нарезать их кубиками.
2. Соленые огурцы нарезать кубиками. Лук репчатый нарезать полукольцами.
3. Делаем заправку для винегрета: смешать бальзамический уксус с оливковым маслом. Добавить соль, сахар и перец (количество по вкусу) и перемешать.
4. Переложить овощи в салатницу и смешать с заправкой. Салат винегрет готов!