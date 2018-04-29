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Рецепт дня: классический винегрет

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Винегрет
08:22 Сегодня Телеграф
hochu.ua
Фото: из открытых источников

Винегрет состоит из полезных компонентов.

Одно из самых популярных блюд на постсоветском пространстве – салат винегрет – делают из полезных ингредиентов, которые мы должны иметь в своем рационе. Также классический винегрет заправляют маслом и бальзамическим уксусом, а не вредным майонезом, ставшего неотъемлемой частью всех праздничных блюд. Поэтому вы обязательно должны приготовить винегрет для себя и своей семьи, чтобы насладиться им на ужин.

Винегрет классический

Что нам понадобится:

220 г картофеля

150 г свеклы

120 г морковки

150 г соленых огурцов

100 г лука

50 мл растительного масла

50 мл бальзамического уксуса

соль

сахар

черный молотый перец

Винегрет классический: как готовить

1. Отварить овощи для винегрета. Почистить картофель, свеклу, морковь, затем нарезать их кубиками.

2. Соленые огурцы нарезать кубиками. Лук репчатый нарезать полукольцами.

3. Делаем заправку для винегрета: смешать бальзамический уксус с оливковым маслом. Добавить соль, сахар и перец (количество по вкусу) и перемешать.

4. Переложить овощи в салатницу и смешать с заправкой. Салат винегрет готов!

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Все по теме:

Блюда, Винегрет, Классический винегрет, Рацион, Рецепт дня.
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