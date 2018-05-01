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1 мая: как приготовить вкуснейший шашлык из свинины на минеральной воде

шашлык из свинины на минеральной воде
10:17 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

Рецепт приготовления свиного шашлыка с добавлением лука, перца чили, лимона и минеральной воды.

Если вы любитель шашлыков, то этот рецепт обязательно вас заинтересует. Минеральная вода имеет нейтральный вкус, который не меняет вкусовых качеств мяса, как например, маринад с уксусом или на основе вина.

Свиной шашлык на минералке

Ингредиенты:

  • 1.5 свиного ошейка
  • 400 г лука
  • 1 лимон
  • 1 перец чили
  • 2 ст.л. растительного масла
  • 300 газированной воды
  • молотый черный и красный перец
  • сухой орегано
  • соль

Рецепт приготовления:

Мясо помыть, обсушить и нарезать средними кусками.

Лук почистить, половину нарезать кольцами толщиной 1 см.

В большую миску натереть оставшийся лук, выжать сок лимона и добавить измельченный перец чили без семян. Добавить минеральную воду, растительное масло и специи.

Добавить куски мяса и половинки выжатого лимона. Перемешать, накрыть крышкой и оставить мариноваться на 2 часа при комнатной температуре.

Нанизать мясо на шампуры, чередуя с кольцами лука. Жарить над углями до готовности мяса, периодически переворачивая.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА! 

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Все по теме:

1 мая, Еда, Как приготовить, Минеральная вода, Питание, Рецепт, Шашлык, шашлык из свинины на минеральной воде.
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