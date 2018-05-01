1 мая: как приготовить вкуснейший шашлык из свинины на минеральной воде

Если вы любитель шашлыков, то этот рецепт обязательно вас заинтересует. Минеральная вода имеет нейтральный вкус, который не меняет вкусовых качеств мяса, как например, маринад с уксусом или на основе вина.

Свиной шашлык на минералке

Ингредиенты:

1.5 свиного ошейка

400 г лука

1 лимон

1 перец чили

2 ст.л. растительного масла

300 газированной воды

молотый черный и красный перец

сухой орегано

соль

Рецепт приготовления:

Мясо помыть, обсушить и нарезать средними кусками.

Лук почистить, половину нарезать кольцами толщиной 1 см.

В большую миску натереть оставшийся лук, выжать сок лимона и добавить измельченный перец чили без семян. Добавить минеральную воду, растительное масло и специи.

Добавить куски мяса и половинки выжатого лимона. Перемешать, накрыть крышкой и оставить мариноваться на 2 часа при комнатной температуре.

Нанизать мясо на шампуры, чередуя с кольцами лука. Жарить над углями до готовности мяса, периодически переворачивая.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!