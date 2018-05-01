1 мая: как приготовить вкуснейший шашлык из свинины на минеральной воде
Рецепт приготовления свиного шашлыка с добавлением лука, перца чили, лимона и минеральной воды.
Если вы любитель шашлыков, то этот рецепт обязательно вас заинтересует. Минеральная вода имеет нейтральный вкус, который не меняет вкусовых качеств мяса, как например, маринад с уксусом или на основе вина.
Свиной шашлык на минералке
Ингредиенты:
- 1.5 свиного ошейка
- 400 г лука
- 1 лимон
- 1 перец чили
- 2 ст.л. растительного масла
- 300 газированной воды
- молотый черный и красный перец
- сухой орегано
- соль
Рецепт приготовления:
Мясо помыть, обсушить и нарезать средними кусками.
Лук почистить, половину нарезать кольцами толщиной 1 см.
В большую миску натереть оставшийся лук, выжать сок лимона и добавить измельченный перец чили без семян. Добавить минеральную воду, растительное масло и специи.
Добавить куски мяса и половинки выжатого лимона. Перемешать, накрыть крышкой и оставить мариноваться на 2 часа при комнатной температуре.
Нанизать мясо на шампуры, чередуя с кольцами лука. Жарить над углями до готовности мяса, периодически переворачивая.
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!