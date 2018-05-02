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Рецепт дня: сырный суп с курицей

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Сырный суп с курицей
07:40 Сегодня Телеграф
hochu.ua
Фото: из открытых источников

Вкусное и очень сытное блюдо, которое вам точно понравится.

Коронным компонентом французского супа является сыр, который бросают прямо в кипящий бульон. Вы можете взять кусочки плавленого сырка, продающегося в магазинах, или же заменить его на голландский сыр или чеддер. Также советуем обратить внимание на количество соли, добавляемой при готовке. Лучше положить этого ингредиента чуточку меньше или же досолить отдельно свою порцию, нежели переборщить с соленостью в сырном супе.

Сырный суп с курицей

Что нам понадобится:

500 г филе курицы

400 г картошки

200 г плавленого сыра

180 г морковки

150 г лука

3 шт. лавровых листа

2 шт. черного перца горошком

сливочное масло

соль

черный молотый перец

зелень

Сырный суп с курицей: как готовить

 

1. Положить в кастрюлю куриное филе, залить его водой. Когда бульон начнет кипеть, добавить 1 чайную ложку соли, душистый перец горошком и лавровый лист. Варить еще 25 минут. Затем мясо вынуть.

2. Картофель и лук почистить, затем нарезать кубиками. Морковь натереть на терке. Куриное мясо порезать небольшими кусочками. Плавленый сыр натереть на терке.

3. В кипящий бульон добавить картофель и варить 7 минут с момента закипания.

4. Растопить сливочное масло на сковороде, положить лук и через какое-то время морковь, поджарив их до золотистой корочки.

5. Бросить поджарку в кастрюлю и варить суп еще 10 минут.

6. Затем бросить в суп мясо, а через 4 минуты плавленый сыр. Хорошо перемешать содержимое кастрюли и выключить огонь. В каждую тарелку досыпать зелень.

Чтобы французский сырный суп был еще вкуснее, советуем вам нарезать кубиками багет и подсушить его в духовке, а затем бросить эти домашние сухарики в тарелку.

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Все по теме:

Вкусные блюда, Рацион, Рецепт дня, Супы, Сырный суп с курицей.
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