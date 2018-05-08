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Рецепт дня: маффины с бананами и черным шоколадом

Маффины с бананами и черным шоколадом
07:30 Сегодня Телеграф
Фото из открытых источников

Выбирайте для приготовления выпечки только очень спелые бананы.

Чтобы приготовить вишнево-ванильные маффины, сделайте тесто, как указано ниже, заменив бананы 2 чайными ложками ванильного экстракта, а черный шоколад – 250 г свежих или размороженных вишен без косточек.

Банановые маффины с кусочками шоколада

Ингредиенты:

  • 150 г самовосходящей цельнозерновой муки
  • 150 г пшеничной муки
  • 1 ч.л. разрыхлителя
  • 1 ч.л. соды
  • 0.5 ч.л. соли
  • 125 г коричневого сахара
  • 3 больших спелых банана, размятых вилкой
  • 1 взбитое яйцо
  • 75 мл воды
  • 75 мл растительного масла
  • 75 г нарезанного черного шоколада или шоколадных чипсов

Рецепт приготовления:

1. Просеять оба виды муки, разрыхлитель, соду и соль в миску.

2. Добавить отруби, которые остались в сите после цельнозерновой муки.

3. Добавить сахар.

4. В отдельной емкости смешать банановое пюре, яйцо, воду и растительное масло.

5. Перемешать сухие и жидкие ингредиенты ложкой. Добавить кусочки шоколада, еще раз перемешать.

6. Выложить тесто в формочки, застеленные бумажными вкладышами. Должно получиться 12 маффинов.

7. Выпекать в разогретой до 180 С духовке в течение 20-25 минут. Перед подачей маффины остудить.

Совет: если у вас нет самовосходящей муки, добавьте в тесто еще 0.5 ч.л. разрыхлителя.

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