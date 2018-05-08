Рецепт дня: маффины с бананами и черным шоколадом
Выбирайте для приготовления выпечки только очень спелые бананы.
Чтобы приготовить вишнево-ванильные маффины, сделайте тесто, как указано ниже, заменив бананы 2 чайными ложками ванильного экстракта, а черный шоколад – 250 г свежих или размороженных вишен без косточек.
Банановые маффины с кусочками шоколада
Ингредиенты:
- 150 г самовосходящей цельнозерновой муки
- 150 г пшеничной муки
- 1 ч.л. разрыхлителя
- 1 ч.л. соды
- 0.5 ч.л. соли
- 125 г коричневого сахара
- 3 больших спелых банана, размятых вилкой
- 1 взбитое яйцо
- 75 мл воды
- 75 мл растительного масла
- 75 г нарезанного черного шоколада или шоколадных чипсов
Рецепт приготовления:
1. Просеять оба виды муки, разрыхлитель, соду и соль в миску.
2. Добавить отруби, которые остались в сите после цельнозерновой муки.
3. Добавить сахар.
4. В отдельной емкости смешать банановое пюре, яйцо, воду и растительное масло.
5. Перемешать сухие и жидкие ингредиенты ложкой. Добавить кусочки шоколада, еще раз перемешать.
6. Выложить тесто в формочки, застеленные бумажными вкладышами. Должно получиться 12 маффинов.
7. Выпекать в разогретой до 180 С духовке в течение 20-25 минут. Перед подачей маффины остудить.
Совет: если у вас нет самовосходящей муки, добавьте в тесто еще 0.5 ч.л. разрыхлителя.