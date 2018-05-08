Рецепт дня: маффины с бананами и черным шоколадом

Чтобы приготовить вишнево-ванильные маффины, сделайте тесто, как указано ниже, заменив бананы 2 чайными ложками ванильного экстракта, а черный шоколад – 250 г свежих или размороженных вишен без косточек.

Банановые маффины с кусочками шоколада

Ингредиенты:

150 г самовосходящей цельнозерновой муки

150 г пшеничной муки

1 ч.л. разрыхлителя

1 ч.л. соды

0.5 ч.л. соли

125 г коричневого сахара

3 больших спелых банана, размятых вилкой

1 взбитое яйцо

75 мл воды

75 мл растительного масла

75 г нарезанного черного шоколада или шоколадных чипсов

Рецепт приготовления:

1. Просеять оба виды муки, разрыхлитель, соду и соль в миску.

2. Добавить отруби, которые остались в сите после цельнозерновой муки.

3. Добавить сахар.

4. В отдельной емкости смешать банановое пюре, яйцо, воду и растительное масло.

5. Перемешать сухие и жидкие ингредиенты ложкой. Добавить кусочки шоколада, еще раз перемешать.

6. Выложить тесто в формочки, застеленные бумажными вкладышами. Должно получиться 12 маффинов.

7. Выпекать в разогретой до 180 С духовке в течение 20-25 минут. Перед подачей маффины остудить.

Совет: если у вас нет самовосходящей муки, добавьте в тесто еще 0.5 ч.л. разрыхлителя.