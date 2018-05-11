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Рецепт дня: итальянская сливочная панна котта

Итальянская сливочная панна котта
07:43 Сегодня Телеграф
Фото из открытых источников

Украсить готовый десерт можно как и клубникой, так и мятой с кокосовой стружкой.

Клубничная панна котта - элегантный и освежающий десерт, который идеально подходит для летних дней. Это прекрасный вариант, если вы ждете гостей, потому что вы можете приготовить точное количество порций.

Панна котта с клубникой

Ингредиенты на 4 порции:

Для сливочного желе:
  • 200 мл молока
  • 200 мл жирных сливок
  • 1 ст.л. порошкового желатина без горки
  • 1/4 стакана сахара
  • 1 ч. л. экстракта ванили
Для клубничного соуса:
  • 450 г свежей клубники
  • 2 столовые ложки воды
  • 1/3 стакана (70 г) сахара

Рецепт приготовления:

1. Растворите желатин в 2 столовых ложках холодной воды и дайте ему набухнуть в течение 5-10 минут.

2. В средней кастрюле доведите сливки, молоко и сахар до кипения на среднем огне (не кипятите). Когда сахар растворится, снять с огня и добавить экстракт ванили. Дайте остыть в течение 5 минут перед добавлением желатина.

3. Добавьте желатин в молочную смесь и перемешивайте до полного его растворения. Налейте сливочное желе в бокалы емкостью 150 мл и поставьте в холодильник на несколько часов. Чтобы сделать десерт более красивым, вы можете поставить емкости застывать под углом.

4. Для приготовления соуса промойте клубнику, обсушите и удалите листья. Разрежьте клубнику на четвертинки. В небольшую кастрюлю положите клубнику, сахар и воду. Доведите до кипения и немедленно снимите с огня.

5. Перелейте в чашу блендера или кухонного комбайна и взбейте до получения однородной массы. Протрите через сито, чтобы удалить семена. Накройте соус крышкой и дайте ему остыть до комнатной температуры, затем поставьте в холодильник.

6. Перед подачей вылейте клубничный соус на панна котту и подавайте.

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Десерт, Итальянская панна котта, Панна-котта, Рецепт, Рецепт дня.
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