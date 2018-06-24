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Рецепт дня: как приготовить латте без кофейной машины

Латте
09:35 Сегодня Телеграф
segodnya.ua
Фото: из открытых источников

Простой рецепт домашнего латте.

Если вы любите латте, то знаете, что стоит оно недешево. Как же сделать молочную пенку для латте в домашних условиях, если у вас нет кофемашины? В этой статье мы поделимся простым рецептом приготовления латте, не требующим специальных приспособлений.

Латте

Ингредиенты на 4 порции:

2 стакана молока

1 1/3 стакана крепкого горячего кофе

корица или мускатный орех

сахар

Рецепт приготовления:

Налейте молоко в сотейник и нагрейте на среднем огне.

С помощью погружного блендера или миксера взбейте горячее молоко в пышную пену. Это займет примерно 1-2 минуты. Если у вас нет блендера, перелейте нагретое молоко в жаропрочную банку с крышкой и энергично встряхивайте до тех пор, пока не появится пена. Убедитесь, что вы используете достаточно большую емкость, и в ней есть место для образования пены.

Перелейте свежесваренный кофе в чашки, наполняя их примерно на треть. Затем медленно влейте вспененное молоко.

Посыпьте латте молотой корицей или мускатным орехом. Добавьте сахар по желанию.

На заметку: Обезжиренное молоко обеспечивает максимальную пенку, но 2-3% молоко придаст латте более богатый вкус.

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Домашнее латте, Как сделать латте без кофейной машины, Кофе, Латте, Рецепт дня.
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