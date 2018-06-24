Рецепт дня: как приготовить латте без кофейной машины
Простой рецепт домашнего латте.
Если вы любите латте, то знаете, что стоит оно недешево. Как же сделать молочную пенку для латте в домашних условиях, если у вас нет кофемашины? В этой статье мы поделимся простым рецептом приготовления латте, не требующим специальных приспособлений.
Латте
Ингредиенты на 4 порции:
2 стакана молока
1 1/3 стакана крепкого горячего кофе
корица или мускатный орех
сахар
Рецепт приготовления:
Налейте молоко в сотейник и нагрейте на среднем огне.
С помощью погружного блендера или миксера взбейте горячее молоко в пышную пену. Это займет примерно 1-2 минуты. Если у вас нет блендера, перелейте нагретое молоко в жаропрочную банку с крышкой и энергично встряхивайте до тех пор, пока не появится пена. Убедитесь, что вы используете достаточно большую емкость, и в ней есть место для образования пены.
Перелейте свежесваренный кофе в чашки, наполняя их примерно на треть. Затем медленно влейте вспененное молоко.
Посыпьте латте молотой корицей или мускатным орехом. Добавьте сахар по желанию.
На заметку: Обезжиренное молоко обеспечивает максимальную пенку, но 2-3% молоко придаст латте более богатый вкус.