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Рецепт дня: фаршированные помидоры с тунцом

Фаршированные помидоры с тунцом
07:11 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

Простой рецепт томатов с начинкой из консервированного тунца.

Помидор, начиненный салатом из тунца – простая и очень вкусная летняя закуска. Для нее лучше всего подойдет тунец, консервированный кусочками в собственном соку.

Ингредиенты:

100 г консервированного тунца

1 яйцо

3 помидора с плотной мякотью

зеленый лук

2 ст.л. майонеза

соль, перец – по вкусу

Рецепт приготовления:

1. Яйца отварить вкрутую, остудить и почистить. Мелко нарезать или натереть на терке.

2. Помидоры помыть, срезать верхушки и аккуратно удалить мякоть. Поставить томаты вверх дном на тарелку, чтобы стек лишний сок.

3. Зеленый лук помыть и мелко порубить.

4. Смешать в миске консервированного тунца, нарезанный лук, вареное яйцо и майонез. Приправить по вкусу.

5. Наполнить помидоры начинкой и сразу же подавать.

Приятного аппетита!

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Блюдо, Закуска, Помидоры, Приготовление, Рецепт, Тунец, фаршированные помидоры с тунцом.
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