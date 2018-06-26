Рецепт дня: фаршированные помидоры с тунцом
Простой рецепт томатов с начинкой из консервированного тунца.
Помидор, начиненный салатом из тунца – простая и очень вкусная летняя закуска. Для нее лучше всего подойдет тунец, консервированный кусочками в собственном соку.
Ингредиенты:
100 г консервированного тунца
1 яйцо
3 помидора с плотной мякотью
зеленый лук
2 ст.л. майонеза
соль, перец – по вкусу
Рецепт приготовления:
1. Яйца отварить вкрутую, остудить и почистить. Мелко нарезать или натереть на терке.
2. Помидоры помыть, срезать верхушки и аккуратно удалить мякоть. Поставить томаты вверх дном на тарелку, чтобы стек лишний сок.
3. Зеленый лук помыть и мелко порубить.
4. Смешать в миске консервированного тунца, нарезанный лук, вареное яйцо и майонез. Приправить по вкусу.
5. Наполнить помидоры начинкой и сразу же подавать.
Приятного аппетита!