Рецепт дня: фаршированные помидоры с тунцом

Помидор, начиненный салатом из тунца – простая и очень вкусная летняя закуска. Для нее лучше всего подойдет тунец, консервированный кусочками в собственном соку.

Ингредиенты:

100 г консервированного тунца

1 яйцо

3 помидора с плотной мякотью

зеленый лук

2 ст.л. майонеза

соль, перец – по вкусу

Рецепт приготовления:

1. Яйца отварить вкрутую, остудить и почистить. Мелко нарезать или натереть на терке.

2. Помидоры помыть, срезать верхушки и аккуратно удалить мякоть. Поставить томаты вверх дном на тарелку, чтобы стек лишний сок.

3. Зеленый лук помыть и мелко порубить.

4. Смешать в миске консервированного тунца, нарезанный лук, вареное яйцо и майонез. Приправить по вкусу.

5. Наполнить помидоры начинкой и сразу же подавать.

Приятного аппетита!